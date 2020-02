Marvel Hero Project: Critique de “Genesis The Amazing Animal Ally”

Une jeune fille qui aime les animaux est le dernier enfant à être présenté dans le cadre du «Marvel Hero Project». Dans cet épisode, nous rencontrons Genesis, un féroce champion de la protection des animaux.

Genesis est une jeune fille qui parcourt le pays en se battant pour protéger les animaux et en rencontrant les dirigeants américains pour recueillir le soutien de sa cause. Elle prend la parole lors de rassemblements de protestation et préconise un mode de vie qui comprend le véganisme et les refuges pour animaux.

Genesis raconte au spectateur que dès son plus jeune âge, elle avait un lien fort avec les animaux et voulait être leur voix. Elle décrit comment elle a réalisé que les pépites de poulet qu’elle mangeait dans son enfance étaient faites de poulets et qui l’ont poussée vers un mode de vie végétalien parce qu’elle ne voulait blesser aucun animal. De là, elle a commencé à plaider pour des programmes qui donnent accès à des repas à base de plantes dans les hôpitaux, les maisons de soins infirmiers et les prisons; mettre un terme à l’expérimentation animale; et interdire la dissection des animaux dans les salles de classe.

Elle a également lancé Genesis for Animals, une organisation à but non lucratif qui recueille des fonds pour soutenir les refuges pour animaux dans le monde entier. Ces sanctuaires abritent des animaux de sauvetage, mais sont très coûteux à gérer.

C’est l’épisode que j’ai lié au moindre des épisodes que j’ai regardés jusqu’à présent. J’adore les animaux autant que le prochain, mais je ne suis pas pressé d’adopter un style de vie végétalien après avoir regardé cet épisode. Ma femme et moi essayons de manger plus de plantes comme les partisans de Genesis, mais nous avons adopté un régime pescatarien en raison des nutriments contenus dans le poisson et de la façon dont il nous aidera dans notre cheminement vers la santé. Ma femme a essayé un régime végétalien auparavant et il était difficile de monter à bord. Moi, en aucun cas, je ne juge la décision de Genesis, ou de quelqu’un d’autre, de devenir végétalien car c’est leur vie. Mais, il était incroyablement difficile de comprendre après avoir déjà essayé et échoué dans le régime végétalien.

Cependant, un aspect du travail de Genesis, je crois, que nous pouvons tous soutenir est sa pression pour aider à financer les refuges pour animaux. Il y a beaucoup d’animaux qui ont besoin de notre aide, et je pense que c’est merveilleux qu’elle se montre aussi positive. Je pense que c’est la leçon la plus précieuse de cet épisode. Peu importe les désaccords que nous pouvons avoir sur les régimes alimentaires, nous, en tant que société, pouvons travailler ensemble pour former une relation symbiotique avec les animaux qui nous entourent.

Encore une fois, un autre enfant méritant est reconnu pour son travail acharné. Et, en tant que téléspectateurs, nous en apprenons davantage sur la façon dont nous pouvons aider ceux qui nous entourent.

Classement:

Spectacle: 4 étoiles sur 5.

Épisode: 3 étoiles sur 5.

Alors, qu’avez-vous pensé de ce dernier épisode de “Marvel Hero Project?”

Jeremy Brown

Jeremy est un grand fan de Disney depuis qu’il a grandi pendant la Renaissance de Disney. Un jour, il espère aller dans tous les parcs Disney du monde.

