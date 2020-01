Marvel Hero Project E11 – Extrait du clip “Thrilling Tokata”

Disney a sorti un clip du prochain épisode du projet Marvel Hero, “Thrilling Tokata”, qui sortira à Disney + le vendredi 17 janvier.

Tokata est une conteuse et un leader parmi les jeunes autochtones pour lesquels elle plaide. Son activisme a réussi à mettre en lumière l’héritage de sa communauté et elle a travaillé dur pour amplifier les voix d’autres enfants autochtones en leur donnant les outils et les plateformes pour raconter leurs propres histoires. Maintenant, Marvel célèbre Tokata dans une histoire qui lui est propre, immortalisée dans sa propre bande dessinée.

Découvrez le clip ci-dessous:

Allez-vous regarder cet épisode du projet Marvel Hero?

