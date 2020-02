Marvel Hero Project E15 – Extrait du clip “Roving Robbie”

Disney a publié deux extraits du dernier épisode de cette semaine du Marvel Hero Project, l’épisode 115 «Roving Robbie».

Robbie a un lien étroit avec la nature et, au cours de son voyage à travers les 129 monuments nationaux américains, il a réalisé qu’ils devaient être protégés. Il a créé une visite en réalité virtuelle de ces monuments et se rend dans les écoles pour partager la technologie.Transportant la prochaine génération dans ces endroits spéciaux, il espère insuffler un sens à la protection pour l’avenir.

Découvrez les clips ci-dessous:

Cet épisode sera disponible sur Disney + le vendredi 14 février.

