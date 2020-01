Marvel Hero Project Episode 110 – “Spectacular Sidney” Disney + Aperçu

Disney a publié quelques détails et images du prochain épisode de Marvel Hero Project, “Sidney spectaculaire”. Cet épisode sera disponible sur Disney + le vendredi 10 janvier 2020 et en voici la description officielle:

Sidney est tombé amoureux de la lecture à un jeune âge, mais il ne trouvait pas beaucoup d’histoires avec des personnages qui lui ressemblaient. Ainsi, il a créé son club Books-n-Bros, destiné aux jeunes garçons afro-américains pour répandre son amour de la lecture et améliorer ses compétences en littératie. Il voulait que d’autres enfants comme lui partagent le pouvoir des histoires, et maintenant Marvel veut que tout le monde sache que le super héros Sidney est.

Et voici quelques images d’aperçu de cet épisode à venir:

Aimez-vous le projet Marvel Hero sur Disney +? Commentaires ci-dessous:

