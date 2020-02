Marvel Hero Project Episode 114 – Extrait “Dynamic Danielle”

Disney a publié un nouveau clip de prévisualisation de l’épisode de cette semaine du Marvel Hero Project, qui est l’épisode 114 – “Dynamic Danielle”

Après un voyage en Californie pour construire une maison pour une famille au Mexique, Daniella a décidé qu’elle devait continuer à construire. Elle a consacré son temps à la collecte de fonds pour les matériaux et les frais de voyage pour construire plus de maisons, avec plus d’une douzaine de familles bénéficiant directement de ses efforts. Elle est également un leader, inspirant d’autres jeunes à suivre ses traces. Maintenant, Marvel la reconnaît comme un véritable super héros.

Découvrez le clip ci-dessous:

Cet épisode 114 de Marvel Hero Project – «Dynamic Danielle» sera disponible sur Disney + le vendredi 7 février.

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.