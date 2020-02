Marvel Hero Project Episode 114 – Revue dynamique de Daniella

Marvel et Disney s’associent à nouveau pour mettre en lumière un enfant qui fait des choses extraordinaires dans leur série documentaire Marvel Hero Project. Cette semaine, nous rencontrons Daniella, une jeune fille de Californie qui aide les moins fortunés en construisant des maisons au Mexique.

Cette série devient rapidement l’une de mes séries originales préférées sur Disney Plus. Je suis un grand fan des documentaires et du style dans lequel ils racontent des histoires. Mélangez cela à la capacité de Disney de raconter une histoire agréable et à la plate-forme d’illustration de Marvel et vous avez quelque chose de spécial.

Chaque enfant présenté sur Marvel Hero Project est digne de l’attention et Daniella n’est pas différente. Dans un monde où il y a du crime et de la corruption, apparemment, partout, il est agréable de publier une histoire positive pour le monde. Et, si ces enfants peuvent inspirer d’autres enfants à commencer à redonner de manière extraordinaire, ce monde sera un meilleur endroit.

Cette série est une cible facile pour la critique. Les opposants vous diront que ce n’est qu’un stratagème de relations publiques de Disney et Marvel. Et les critiques ne se trompent pas. Disney a eu une quantité illimitée de mauvaise presse au fil des ans pour certaines de ses tactiques et une grande partie de cela a été justifiée. Cette série est un moyen de montrer que Disney et Marvel font du bien. C’est un moyen simple d’obtenir une bonne presse et je ne peux pas le nier. Je ne peux pas non plus nier que cela fonctionne.

Malgré ces critiques irréfutables, je ne peux pas trop reprocher à cette émission. Il met en lumière des gens qui obtiennent rarement le feu des projecteurs mais le méritent absolument. J’ai lu une fois un article consacré aux relations de travail de la WWE avec la Susan G. Komen Breast Cancer Foundation. L’auteur a souligné qu’en dépit des défauts de la WWE et de la Fondation Komen, il a trouvé impossible de ne pas louer les survivants du cancer qui ont été mis en évidence. Je ressens la même chose pour les enfants mis en évidence dans cette série. Quelle que soit la mauvaise presse que Disney ou Marvel ait eue ou à quel point les entreprises l’ont mérité, j’adore voir ces enfants reconnus et cela ne changera jamais.

La seule plainte que j’ai, c’est que je dois être de bonne humeur pour regarder ce spectacle. Ma femme me l’a décrit comme «se sentir bien au maximum» et elle a raison. Honnêtement, j’ai besoin d’avoir vu tellement de mauvaises choses que j’ai besoin de venir me chercher pour regarder ce spectacle. Et, étant donné que j’ai deux fils sur le spectre de l’autisme, dont un non verbal, il y a beaucoup de jours où j’ai besoin d’un ramassage.

Afficher le classement: 4 étoiles

Note de l’épisode: 4 étoiles

Que pensez-vous du projet Marvel Hero?

