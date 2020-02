Marvel Hero Project – Episode 17 – Disney “Superior Salvador” + Aperçu

Disney a publié un nouveau clip pour le prochain épisode de Marvel Hero Project, intitulé “Superior Salvador”. Il arrivera à Disney + le vendredi 28 février.

Salvador savait qu’il était l’une des personnes chanceuses de Porto Rico dont le pouvoir n’a pas été terriblement affecté par l’ouragan Maria, mais ne pouvait pas comprendre pourquoi il fallait tant de temps pour aider ceux qui n’étaient pas aussi chanceux. Il a donc mis en œuvre un plan pour collecter des fonds pour acheter et distribuer des lampes à énergie solaire aux familles de l’île qui vivent toujours dans l’obscurité. Pour ces actes héroïques, c’est un vrai super héros Marvel.

Découvrez le clip ci-dessous:

Avez-vous hâte de voir cet épisode de cette semaine?

