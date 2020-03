Marvel Hero Project Episode 19 – “Astonishing Austin” Disney + Aperçu

Disney a publié de nouvelles images de l’avant-dernier épisode de Marvel Hero Project, qui arrivera à Disney + le vendredi 13 mars.

E19 – «Austin étonnant»

Austin sait à quoi ça ressemble quand la nourriture est rare. C’était l’un de ces moments où il a décidé de saisir une poignée de haricots et de planter un jardin. Il a invité sa communauté à choisir ce qu’elle voulait et la nouvelle s’est répandue. Des agriculteurs et des bénévoles à proximité sont venus l’aider à travailler le sol et maintenant, ce héros local a montré à toute une ville comment semer les graines de l’espoir et récolter les fruits littéraux de leur travail.

Voici quelques images de cet épisode:

Avez-vous hâte de voir ce prochain épisode de Marvel Hero Project?

Inscrivez-vous maintenant au pack Disney Streaming (Disney +, ESPN + et Hulu financé par la publicité) via Hulu

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

Voir tous les articles FacebookTwitterPinterestEmail .