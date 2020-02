Marvel Hero Project – Extrait du clip “Genesis The Amazing Ally”

Disney a sorti un nouveau clip de l’épisode de cette semaine de la série Disney + Original, Marvel Hero Project.

Genesis est un ardent défenseur des soins et de la garde de toutes sortes de créatures, et son activisme inspire les autres à suivre son exemple. Elle consacre son temps à faire du bénévolat pour aider à protéger toutes sortes d’animaux, en veillant à ce qu’ils aient un environnement sûr et à recevoir des soins lorsqu’ils sont blessés. Maintenant, Marvel reconnaît sa compassion et son service lorsqu’elle devient membre du projet Hero de Marvel.

Découvrez le clip d’aperçu ci-dessous:

Cet épisode sortira sur Disney + le vendredi 21 février.

