Marvel Hero Project: Genius Gitanjali Review

Un autre jeune incroyable a reconnu un problème dans le monde et fait tout son possible pour le résoudre. En cours de route, elle devient la dernière membre du Marvel Hero Project.

Dans cet épisode, nous rencontrons Gitanjali, une jeune fille qui devient dégoûtée à l’idée que les gens n’aient pas accès à l’eau potable. Ensuite, elle commence à réfléchir à des moyens d’améliorer la situation. Gitanjali a été inspiré après avoir appris les troubles à Flint, Michigan. L’inventeur du collège a ensuite commencé à travailler sur un appareil qui testerait les contaminants dans l’eau. À partir de là, elle a continué d’élargir sa mission, en utilisant STEM (Science, Technology, Engineering and Math) pour faire sa marque dans le monde.

J’adore le dynamisme et la détermination de cette fille. Malgré le fait que les domaines STEM sont principalement dominés par les hommes, elle a pour mission de rendre la science amusante et séduisante pour que les adolescentes égalisent les champs. Elle a fait face à des opposants qui lui ont dit que STEM est «pour les garçons», mais elle a persévéré dans une mission pour prouver que STEM est pour tout le monde. Cela me rappelle un épisode de “Girl Meets World” où le personnage principal, remarquant que les garçons prenaient les devants dans les cours de science et les filles devenant complaisants, refusaient de s’asseoir et de laisser son partenaire faire le travail. L’enseignant a organisé l’expérience pour voir si l’une des filles allait intervenir et s’impliquer. Je suis convaincu que Gitanjali aurait non seulement refusé de s’asseoir, mais elle aurait ouvert la voie aux filles et aux garçons.

Sa détermination l’a amenée à inscrire son invention au «Young Scientist Challenge». un concours pour les jeunes scientifiques et ingénieurs au Minnesota. Elle a gagné en attirant l’attention de Denver Water qui a donné à son laboratoire un espace pour poursuivre ses recherches dans l’espoir de garantir de l’eau potable à tout le monde.

Gitanjali a une deuxième mission qui, pour moi, est tout aussi admirable. Elle veut que tout le monde soit gentil les uns avec les autres. En utilisant la technologie, elle a inventé une application qui aidera les enfants à reconnaître quand ils sont méchants sur les applications de médias sociaux. Elle présente déjà ça aux classes de maternelle. Tout cela avant le lycée, pendant ce temps, elle est en mission pour être acceptée au Massachusetts Institute of Technology. Elle cherche à sauver le monde grâce à la science et à la technologie. Elle ressemble à une femme d’âge moyen, Tony Stark.

Comme pour tous les autres épisodes de cette série, c’est une belle échappatoire à tous les problèmes de négativité dans le monde réel. En travaillant sur les actualités télévisées, je vois des meurtres, des délits, des ravages, des maladies et tout ce qui est mauvais auquel vous pouvez penser chaque jour. J’écris sur ces sujets tous les jours. Ce spectacle est cathartique pour moi. Avec tous les maux du monde, c’est merveilleux de voir ces enfants faire du bien.

Classement:

Épisode: 4 étoiles sur 5.

Série: 4 étoiles sur 5.

Ma question demeure, qu’avez-vous pensé du dernier épisode de Marvel Hero Project? Et que pensez-vous du spectacle dans son ensemble?

Jeremy Brown

Jeremy est un grand fan de Disney depuis qu’il a grandi pendant la Renaissance de Disney. Un jour, il espère aller dans tous les parcs Disney du monde.

