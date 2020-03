Marvel Hero Project: High Flyin ‘Hailey Review

Un autre enfant incroyable prend sa place en tant que super-héros Marvel dans le cadre du projet Marvel Hero. Hailey et Livy sont des jumeaux. Mais, Livy souffre d’épilepsie et de paralysie cérébrale. Et, Hailey s’est intensifiée pour se battre pour ceux, comme sa sœur, ayant des troubles cognitifs.

Livy souffre d’épilepsie depuis le jour de sa naissance. Le coût de ses factures médicales a fait des ravages pour la famille. Tout en essayant de trouver comment collecter des fonds, Hailey a vendu des œuvres d’art sur eBay pour aider à payer les coûts. Après avoir réalisé qu’il y en avait d’autres comme sa sœur, Hailey a lancé une organisation appelée Kids Crew pour aider à collecter des fonds et à sensibiliser aux troubles cognitifs. C’est ce que les enfants appellent un mouvement pour les enfants.

Hailey mérite cet honneur. Elle s’est battue pour sa sœur. Elle s’est battue pour les enfants qui ont besoin d’une voix. En ce jour, avec tout ce qui se passe dans le monde. Avec une pandémie mondiale, c’est agréable de voir quelque chose de bien. Et c’était merveilleux de voir la surprise que Marvel a mise en place pour Hailey, une conversation vidéo avec Ant-Man lui-même, Paul Rudd. Il avait une copie de sa bande dessinée avec lui. Hailey a mentionné qu’elle était une grande fan de Marvel et je sais que ce devait être le frisson de toute une vie que l’acteur qui joue un super-héros Marvel lui dise qu’il était ravi de la rencontrer parce qu’il pense qu’elle est un super-héros.

J’adore ce spectacle. J’ai adoré revoir cette émission. Mais, c’était l’épisode le plus émouvant pour moi. Dans ma revue du court «Loop», j’ai expliqué comment mon plus jeune fils souffrait d’autisme. Il ne peut pas parler. Il est cognitivement retardé. Il a quatre ans, mais mentalement, il n’a que 18 mois. Mes difficultés avec ses problèmes ont frappé la maison en regardant cet épisode. Le père de Hailey et Lily a expliqué comment, après ce que la famille a considéré comme la dernière chance d’arrêter les crises dont Livy a souffert à cause de son épilepsie, Livy a souffert d’une autre crise. Il a dû quitter la pièce avec l’impression que l’épilepsie l’avait vaincu, lui et sa famille. J’ai ressenti ce niveau de défaite avec les problèmes de mon fils. Cet épisode m’a fait pleurer les yeux. J’ai dû le regarder trois fois avant de pouvoir écrire cette critique. Cette famille est une inspiration. Je suis tellement heureuse que Hailey ait été reconnue pour son travail. Et, j’aime voir le lien entre Hailey et Livy.

Lorsque cette émission fait une pause, je vais manquer de la revoir. Je vais manquer de voir ces histoires chaque semaine. J’espère que cette série aura une deuxième saison. Il y a beaucoup plus d’inspirations d’enfants là-bas et je veux entendre leurs histoires.

Classement:

Série: 4 étoiles sur 5.

Épisode: 5 étoiles sur 5.

Avez-vous regardé Marvel Hero Project? Qu’as-tu pensé? Aimeriez-vous voir une deuxième saison?

Jeremy Brown

Jeremy est un grand fan de Disney depuis qu’il a grandi pendant la Renaissance de Disney. Un jour, il espère aller dans tous les parcs Disney du monde.

