Marvel Hero Project: Roving Robbie Episode 115 Review

Un jeune garçon rêve de s’occuper des parcs et monuments nationaux des États-Unis et devient le dernier héros immortalisé dans une bande dessinée. Dans cet épisode, nous rencontrons Robbie, un jeune garçon d’Hawaï avec un lien profond avec la nature qui nourrit le désir de protéger l’environnement.

Nous apprenons plus de 100 voyages de Robbie dans différents parcs nationaux et musées du pays. Il a créé sa propre organisation à but non lucratif, Kids Speak for Parks. Selon les propres mots de Robbie, l’organisation «se consacre à éduquer les enfants sur l’importance des parcs et monuments nationaux et sur la manière dont ils peuvent les protéger». Robbie utilise un équipement spécial de caméra à 360 degrés pour créer des visites virtuelles des parcs et monuments. Il fait des présentations aux enfants à travers le pays. Robbie a rencontré des élus de partout au pays pour essayer de l’aider à faire adopter ses visites virtuelles dans le cadre du programme éducatif.

À travers tout cela, nous apprenons également un obstacle important que Robbie a surmonté. Il est né avec une fente palatine et a subi des dizaines de chirurgies pour le faire réparer. Ces chirurgies l’ont également obligé à subir une orthophonie. Tout cela fait qu’il est difficile de faire des présentations et de parler avec les élus, mais Robbie a persévéré et a poursuivi sa mission.

Cet épisode particulier est merveilleusement agréable et relatable. Je pense que la plupart d’entre nous peuvent apprécier la beauté des grands espaces et veulent les protéger. Et une expérience de réalité virtuelle comme Robbie a mis en place pour ses visites peut être éducative et exaltante. De plus, la technologie qu’il utilise rappelle très tôt Iron Man, qui fonctionne très bien dans un spectacle dédié à Marvel Comics.

L’histoire de Robbie pour surmonter l’adversité n’est pas nouvelle, mais elle est géniale. Je n’ai jamais rencontré personne avec une fente palatine. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Mais, je sais que les enfants peuvent être cruels envers quiconque a l’air ou sonne différemment. Et, je suis sûr que Robbie a connu ses propres problèmes avec d’autres enfants, mais grâce à sa mission, il a trouvé un moyen d’engager ses pairs en les concentrant sur ce qu’il dit et non sur la façon dont il sonne ou à quoi il ressemble. Et j’adore voir des enfants qui pourraient facilement être intimidés, au lieu de cela devenir le héros.

Il y a un inconvénient à une série comme celle-ci. C’est répétitif. La formule est définie. Les gens de Marvel présentent le héros et le comparent à des personnages de bandes dessinées, un format de style documentaire explique la mission du héros et comment il a réussi, nous apprenons ensuite sur l’adversité que le héros a surmontée, puis le héros découvre dans une cérémonie surprise selon laquelle il a été nommé héros Marvel et reçoit sa bande dessinée. C’est ainsi que chaque épisode se déroulera. Ce n’est pas mauvais. Ce n’est jamais mauvais, mais la nature répétitive peut ne pas plaire à certains téléspectateurs. Quant à moi, personnellement, j’adore cette série. Avec chaque épisode que je termine, je suis content. Je suis content pour le héros. Et je suis juste content de voir du bon dans le monde. Cela pourrait ne pas suffire pour certaines personnes, et ça va. Mais pendant 30 minutes, une fois par semaine, ça me suffit.

Évaluation:

Série: 4 étoiles sur 5

Épisode: 4 étoiles sur 5

