Marvel Hero Project: Superior Salvador Review

Dans le sillage de l’ouragan Maria, un jeune homme se mobilise pour aider à fournir de l’énergie à ceux de l’île de Porto Rico qui sont restés des mois sans. Dans cet épisode, nous rencontrons Salvador qui a su saisir l’occasion où Porto Rico avait besoin d’un héros.

Septembre 2017, la période la plus sombre de la vie de Salvador, au propre comme au figuré. Alors que sa maison était inondée, sa famille était l’une des plus chanceuses de Porto Rico. Alors qu’il regardait par la fenêtre et a remarqué combien de maisons n’avaient pas d’électricité, Salvador a trouvé sa mission, rétablir l’électricité comme il pouvait.

Salvador a réussi à entrer en contact avec un ami aux États-Unis pour lancer une campagne de crowdsourcing afin de solliciter des dons pour aider le peuple de Porto Rico. La campagne a rapidement reçu des milliers de dons et a attiré l’attention de médias comme CNN et Teen Vogue. Salvador a utilisé le financement et l’attention pour fournir de l’énergie solaire aux foyers de l’île. Une fois cette opération terminée, la nouvelle mission de Salvador est de fournir de l’énergie solaire aux casernes de pompiers. Il dit que cela aidera à fournir dans les situations de sauvetage si l’électricité est coupée.

L’histoire de Salvador m’a frappé plus que tout autre dans cette série jusqu’à présent. Le 16 février 2001, une mauvaise tempête a traversé le comté de Lowndes, Mississippi. J’habitais à l’époque une petite ville appelée Caledonia, dans le comté de Lowndes. Mon alimentation s’est éteinte pendant près d’une journée. J’étais dans l’une des zones les moins touchées. Lorsque mon père et mon frère ont commencé à se rendre à la base de l’Air Force pour rencontrer mon autre frère, nous avons réalisé à quel point cette tempête avait été terrible. Des arbres partout. Plus nous nous éloignions de Caledonia et plus nous nous rapprochions de la petite ville de Columbus, nous avons vu des maisons détruites. Le courant était partout. Certains endroits n’ont pas été restaurés en électricité pendant deux semaines. C’était frustrant de voir. Et, c’était absolument minime par rapport à ce que Porto Rico a traversé à la suite de l’ouragan Maria.

Si ce que j’ai vu à 16 ans était frustrant, ce que nous avons appris sur les échecs des responsables gouvernementaux à Porto Rico est exaspérant. Depuis, nous avons appris que les fournitures étaient laissées dans un entrepôt plutôt que fournies aux résidents qui en avaient si désespérément besoin. Le gouvernement a laissé tomber le peuple de Porto Rico. Mais, Salavador et bien d’autres comme lui se sont montrés à la hauteur. Ils n’auraient pas dû être les héros du peuple portoricain, mais ils l’ont été. Salvador l’était, et il l’est toujours.

J’adore l’histoire de Salvador. J’adore la façon dont il est intervenu alors que ceux qui n’auraient pas dû le faire. Si une personne présente dans cette série mérite d’être reconnue comme un héros Marvel, c’est bien Salvador.

Classement:

Série: 4 étoiles sur 5

Épisode: 5 étoiles sur 5

Alors, que pensez-vous du projet Marvel Hero? Et que pensez-vous des efforts de Salvador pour aider le peuple portoricain?

Jeremy Brown

Jeremy est un grand fan de Disney depuis qu’il a grandi pendant la Renaissance de Disney. Un jour, il espère aller dans tous les parcs Disney du monde.

