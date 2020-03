Marvel Hero Project: une étonnante critique d’Austin

Marvel prend le temps de reconnaître le travail d’un autre jeune homme remarquable en tant que membre du projet Marvel Hero. Rencontrez Austin. Un jeune homme qui essaie de s’assurer que personne n’a faim.

Austin et sa famille étaient à la fois sans abri. Après avoir finalement trouvé une maison, ils ont découvert qu’ils vivaient dans un bon désert; un endroit où il n’y a pas d’épicerie pour fournir des produits frais aux résidents. Ainsi, Austin a commencé à cultiver ses propres fruits et légumes pour sa famille. Au fur et à mesure que le jardin grandissait, il a commencé à distribuer des produits à ceux de sa communauté qui avaient besoin de fruits et légumes. Mais, lorsque son jardin est vandalisé et qu’Austin est contraint de déménager dans une nouvelle zone, Austin a trouvé un terrain vacant pour redémarrer son jardin. Finalement, les agriculteurs locaux se mobilisèrent pour aider le jardin d’Austin à étendre son objectif au-delà de sa communauté.

Mettre fin à la faim dans le monde est un objectif absolument admirable et que nous devons tous soutenir. Entre être sans-abri et vivre dans un désert alimentaire, Austin a une expérience unique qui l’aide à comprendre le sort de ceux qui souffrent. Cette empathie fait de lui la personne idéale pour mener la charge. Comme tous les membres du projet Marvel Hero, Austin est une source d’inspiration. Les agriculteurs qui sont intervenus pour l’aider l’ont encouragé à accepter qu’il est plus qu’un jardinier et à embrasser le rôle d’agriculteur. Cela me rappelle le slogan «No Farms. Pas de nourriture.” Sans les efforts d’Austin, sa communauté n’aurait pas eu de fruits et légumes. Il a pris son jardin et l’a transformé en ferme.

Jusqu’à présent, cela a été ma présentation de bande dessinée préférée de la série. La joie pure sur le visage d’Austin quand il voit le logo Marvel est attachante. Et, le sourire qui s’agrandit lorsqu’il est comparé à Groot de “Guardians of the Galaxy” est contagieux. Depuis la fin de l’épisode, je viens de répéter “J’aime Groot!” ligne encore et encore. Et ce n’était que la lettre d’ouverture. Alors qu’il a reçu sa veste Marvel Hero Project, c’était tellement amusant de l’entendre dire “Je suis un super-héros Marvel!” encore et encore. Mais, le meilleur moment pour moi, c’est quand il a reçu la bande dessinée. La mère d’Austin a commencé à sauter et à danser. Sa fierté envers son fils a rayonné à travers l’écran du téléviseur. C’était gratifiant de voir la mère et le fils célébrer sa reconnaissance.

Classement:

Série: 4 étoiles sur 5.

Épisode: 5 étoiles sur 5.

Que pensez-vous du projet Marvel Hero?

Jeremy Brown

Jeremy est un grand fan de Disney depuis qu’il a grandi pendant la Renaissance de Disney. Un jour, il espère aller dans tous les parcs Disney du monde.

.