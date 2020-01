Marvel & Hulu dévoilent le casting complet de la série “ MODOK ” de Patton Oswalt

Marvel TV et Hulu ont publié la liste complète des acteurs qui rejoindront Patton Oswalt dans la série animée intitulée Marvel’s MODOK.

La première incursion de Marvel dans le contenu animé destiné à un public adulte sera lancée avec une série Hulu centrée sur MODOK. Basée sur le personnage du même nom de la bande dessinée, la série Hulu mettra en vedette le talent vocal de Patton Oswalt en tant que MODOK et maintenant Marvel a rejoint Hulu pour dévoiler la distribution complète du spectacle animé.

Aimee Garcia, Ben Schwartz, Melissa Fumero, Wendi McLendon-Covey, Beck Bennet, Jon Daly et Sam Richardson se joignent à Patton Oswalt dans le MODOK de Marvel. Le producteur exécutif et showrunner de MODOK Jordan Blum a fait la déclaration suivante sur le casting:

“Je suis époustouflé par notre casting de voix incroyablement talentueux et hilarant, qui ont tous apporté leur type de magie spécifique dans ce coin étrange et merveilleux de l’univers Marvel.”

Karim Zreik, vice-président directeur, Programmation et production originales – Marvel TV Studios, a félicité Patton Oswalt et Jordan d’avoir jeté les bases de la distribution de MODOK:

“[Patton Oswalt] et Jordan ont fait un travail phénoménal pour jeter les bases de cet ensemble exceptionnel, nous sommes ravis d’inclure cette distribution dans la famille Marvel. “

Vous pouvez lire la liste complète des acteurs et les détails des personnages du MODOK de Marvel ci-dessous!

Patton Oswalt («A.P. Bio», «Veep», «Happy») comme M.O.D.O.K. – Après avoir été évincé de son organisation maléfique et de sa famille, le super méchant M.O.D.O.K. (L’organisme mental conçu uniquement pour tuer) doit se réinventer s’il veut jamais avoir la chance de regagner les choses les plus importantes de sa vie… en dehors de conquérir le monde qui est. M.O.D.O.K. est sur le point de découvrir que les super-héros ne sont rien comparé à son nouveau défi… une crise de la quarantaine.

Aimee Garcia («Lucifer», «El Chicano», «Dexter») comme Jodie – Jodie, la femme et la mère de M.O.D.O.K à ses enfants, a connu un réveil tardif – ravie de poursuivre son blog de maman devenu un empire de marque de style de vie et de découvrir qui elle est en tant que femme indépendante dans la quarantaine. Il y a juste trop de choses à faire dans ce monde et pas assez de temps pour perdre à être retenu par la négativité. Et malheureusement pour M.O.D.O.K., ce qui l’alourdit le plus … c’est lui.

Ben Schwartz («Parcs et loisirs», «House of Lies») comme Lou – Pour être honnête, M.O.D.O.K. n’obtient pas vraiment son fils de douze ans, Lou. Pas assez athlétique pour être un jock. Pas assez intelligent pour être un nerd. Lou est… eh bien, Lou – un enfant qui marche clairement au rythme de son propre tambour. Le manque d’amis, d’ambition et d’hygiène de Lou est une préoccupation constante pour M.O.D.O.K., qui projette souvent ses propres insécurités sur son fils trop confiant.

Melissa Fumero («Brooklyn Nine-Nine») comme Melissa – Même avec les «traits» de son père, Melissa, dix-sept ans, a gravi les échelons pour devenir la reine des abeilles de son école et une star dans le monde du patinage artistique pour adolescents. Chaque enfant populaire veut sortir avec elle ou éviter sa colère terrifiante. Mais malgré tout son succès, Melissa aspire secrètement à l’approbation de son père.

Wendi McLendon-Covey (“Les Goldbergs”, “Barb et Star vont à Vista Del Mar”) comme Monica Rappaccini – Monica est une brillante scientifique folle à A.I.M. et le rival de M.O.D.O.K. au travail. Clairement plus compétente et qualifiée que M.O.D.O.K., Monica pense qu’elle devrait diriger l’organisation. Après que GRUMBL ait acquis A.I.M., Monica savoure la souffrance de M.O.D.O.K. jusqu’à ce que la nouvelle direction commence à empiéter sur ses expériences impies. Avec un ennemi commun à Austin, M.O.D.O.K. et Monica sont enfin capables de mettre de côté leurs différences et de travailler ensemble … quand ils ne se trahissent pas constamment.

Beck Bennet («Saturday Night Live», «Bill & Ted Face The Music») comme Austin Van Der Sleet – Après l’organisation perverse de M.O.D.O.K., A.I.M. est enfoncé dans le sol, il est obligé de le vendre au géant de la technologie de la Silicon Valley GRUMBL. GRUMBL envoie Slick, vingt-quelque chose Austin en tant que “consultant post-fusion-intégration” et nouveau patron de M.O.D.O.K. Bien que M.O.D.O.K. souhaite qu’il puisse simplement zapper Austin dans la zone négative, M.O.D.O.K. doit trouver de nouvelles solutions pour affronter le jargon corporatif d’Austin et les fréquentes réunions obligatoires des RH, s’il veut récupérer le A.I.M. de l’emprise d’Austin.

Jon Daly («The Kroll Show», «Curb Your Enthusiasm») comme Super Adaptoid – Un androïde sournois avec des ambitions de vivre, de ressentir et de créer, mais est plutôt contraint de passer ses journées à masser les plaies du hoverchair sur le cuir chevelu de son créateur M.O.D.O.K. Bien que l’adaptoïde rêve d’écraser sa programmation et d’activer M.O.D.O.K., il y a aussi une amitié à contrecœur entre ces deux-là.

Sam Richardson («Veep», «Ghost Draft») comme Gary – Gary est un homme de main ou un «apiculteur» chez A.I.M. qui est farouchement fidèle à son patron M.O.D.O.K., même si M.O.D.O.K. a du mal à se souvenir de son nom. Comme M.O.D.O.K. continue d’être rétrogradé au sein de sa propre organisation, Gary est là à ses côtés, offrant toujours son aide et son optimisme inébranlable, que M.O.D.O.K. le veut ou pas.

Êtes-vous impatient de voir ce que Patton Oswalt et la distribution ont en réserve pour MODOK? La série Hulu et Marvel est-elle sur votre radar? Patton Oswalt est-il le bon choix pour exprimer MODOK? Que savez-vous de MODOK? Partagez vos réflexions sur Marvel et Hulu MODOK ainsi que la distribution rejoignant Patton Oswalt ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de la série MODOK de Hulu et Marvel:

Dans «Marvel’s M.O.D.O.K.», le supervillain mégalomane M.O.D.O.K. (Patton Oswalt) a longtemps poursuivi son rêve de conquérir un jour le monde. Mais après des années de revers et d’échecs dans la lutte contre les héros les plus puissants de la Terre, M.O.D.O.K. a dirigé son organisation maléfique A.I.M. dans le sol. Oublié en tant que chef de l’A.I.M., Tout en traitant de son mariage et de sa vie de famille en ruine, l’organisme mental conçu uniquement pour tuer est prêt à relever son plus grand défi à ce jour: une crise de la quarantaine!

Le MODOK de Marvel devrait faire ses débuts sur Hulu en 2020.

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe originale

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale soudée s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant que Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Vous pouvez consulter le reste de la galerie pour “Aqualad” en cliquant sur “Suivant”.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant Superboy et Deathstroke, respectivement, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke, Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

Source: Univers DC