Marvel peut maintenant libérer Black Widow via le streaming car Disney a besoin d’argent

Tous les grands films des prochains mois seront affectés par la pandémie actuelle, mais la plupart d’entre eux pourront, espérons-le, déplacer leurs dates de sortie plus tard dans l’année – voir Wonder Woman 1984 et No Time To Die – et arriver simplement un peu plus tard que prévu. Pour Marvel’s Veuve noire, cependant, le cas est légèrement différent. Le studio de super-héros a un calendrier de sortie empilé, de sorte qu’ils ne peuvent que repousser le film solo de ScarJo aussi longtemps avant que tout commence à s’effondrer comme des dominos.

Il est donc logique que Marvel envisage sérieusement de pousser Black Widow et Mulan directement vers le streaming. Au-delà de la bande-annonce, Grace Randolph a partagé les nouvelles sur Twitter, avec son rapport soutenu par Jeremy Conrad de MCU Cosmic. Elle a révélé que tous les détails concernant la façon dont cela fonctionnerait sont encore en suspens, mais des discussions ont certainement lieu à ce sujet.

J’ai donc creusé avec tout le bavardage aujourd’hui, et apparemment #Disney envisage de publier non seulement #BlackWidow mais aussi #Mulan directement en streaming.

Points de prix, achat vs location, quand #DisneyPlus tous encore en l’air.

En développement… pic.twitter.com/cusULkYmQW

– Grace Randolph (@GraceRandolph) 28 mars 2020

De toute évidence, son message a reçu beaucoup de réactions des fans de Marvel qui veulent voir Black Widow dans les salles. Dans des tweets de suivi, Randolph a souligné la gravité de la crise sanitaire et la façon dont elle pourrait forcer les cinémas à fermer pendant longtemps, c’est pourquoi Marvel est obligé d’envisager cette option de sortie. Elle a également rappelé aux gens que «considérer» est le mot clé ici et qu’en ce moment, Disney doit gagner de l’argent.

J’ai aussi dit que c’était un grand coup avec beaucoup de pièces mobiles, NOUS VOIRONS

– Grace Randolph (@GraceRandolph) 28 mars 2020

Ils ont besoin de gagner de l’argent

– Grace Randolph (@GraceRandolph) 28 mars 2020

Black Widow devait être avec nous dans un peu plus d’un mois, le 1er mai. Dans l’état actuel des choses, cependant, les prochaines productions Marvel sur le dossier après The Falcon and the Winter Soldier, qui devraient arriver sur Disney Plus en août et The Eternals, qui conserve actuellement sa date de sortie en novembre. WandaVision devrait également être diffusé sur D + en décembre, mais qui sait combien de ceux-ci sortiront réellement comme prévu à l’origine.

Dites-nous, cependant, accepteriez-vous Veuve noire venir au streaming au lieu d'arriver dans les cinémas? Partagez vos réflexions sur le sujet dans la section des commentaires ci-dessous.