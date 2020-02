Marvel pourrait juste avoir accidentellement révélé des spoilers MCU étonnamment gros – .

Marvel reconstruit son univers cinématographique après le film à succès Avengers: Fin de partie qui a apporté aux fans une conclusion étonnante à la saga Infinity. Certains de nos héros bien-aimés sont morts ou ont pris leur retraite, le méchant principal de la saga est mort et le monde est laissé dans un état complètement différent. Ce sont quelques-uns des éléments constitutifs de la prochaine aventure de type Endgame de Marvel, qui est en cours de développement. Nous avons besoin de nouveaux héros pour rejoindre les nouveaux Avengers et former de nouvelles équipes, et nous avons besoin de nouveaux méchants qui remplaceront Thanos.

Sur le papier, c’est très excitant étant donné que Marvel peut utiliser pleinement ses personnages qui étaient auparavant sous licence Fox. Maintenant que Disney possède tout, les Fantastic Four, X-Men et Deadpool apparaîtront tous dans le MCU, peut-être dès la phase 4. Étant donné que de nombreux projets de la phase 4 sont déjà en production, nous en sommes venus à apprendre beaucoup des détails sur les films à venir. Et bien que nous soyons toujours dans le noir en ce qui concerne le scénario principal qui reliera tous les films et séries télévisées, nous avons plusieurs indices sur ce qui va se passer ensuite – et certains des derniers spoilers potentiels sont venus directement de Marvel, car le studio pourrait avoir accidentellement révélé quelques spoilers MCU importants.

Marvel a confirmé que le Loki laissé en vie après Fin du jeu apparaîtra non seulement dans la série télévisée Loki, mais aussi dans Doctor Strange dans le multivers de la folie. En conséquence, Marvel nous a pratiquement dit que nous assisterons à plus de voyages inter-dimensionnels, y compris des voyages dans le temps, pour le rendre possible. Le Loki qui est parti avec la pierre de l’espace dans Endgame est toujours confiné à sa chronologie, il sera donc intéressant de voir comment il contactera le docteur Strange dans la chronologie principale du MCU. Ensuite, Marvel a confirmé dans un bref teaser que Loki traitera effectivement du voyage dans le temps, et il pourrait être capturé à un moment donné par une autorité de surveillance appelée Time Variance Authority (TVA).

Marvel a également révélé que Strange 2 marquera les débuts d’un héros que nous ne nous attendons pas à voir dans ce film en particulier, soulignant davantage l’importance de ce film dans le grand schéma des choses.

La bande-annonce récente des prochaines émissions Disney + TV, notamment The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision et Loki, a également révélé le retour du baron Zemo au MCU et le fait que le manteau Captain America ne viendra pas encore pour Sam. En outre, le clip a montré que les fuites de WandaVision étaient correctes, et une partie de la série télévisée se déroulera comme une sitcom répartie sur quelques décennies.

Mais le projet le plus passionné de Marvel en ce moment est Black Widow, un film confirmé comme se déroulant entre la guerre civile et la guerre à l’infini dans la chronologie principale de Marvel. Mais Black Widow n’est pas seulement une préquelle destinée à livrer l’histoire d’origine que Nat n’a jamais eue. Il organisera également des événements qui auront un impact sur l’évolution du scénario principal du MCU, et grâce à Marvel, nous avons une idée de ce que cela pourrait signifier.

Le studio a publié les affiches officielles de Black Widow, qui incluent tous les principaux héros du film – Natasha Romanoff (Scarlet Johannson), Yelena Belova (Florence Pugh), Melina Vostokoff (Rachel Weisz) et Alexei Shostakov / Red Guardian (David Harbour ).

Toutes les affiches se ressemblent plus ou moins. Nous avons une image de chaque personnage sur un fond rouge et blanc montrant des documents russes très expurgés, du genre que vous associeriez à une opération d’espionnage. Après tout, c’est ce que sont les veuves noires, des agents hautement qualifiés. Mais un Redditor aux yeux d’aigle a noté quelque chose d’inhabituel dans ces rédactions:

Sur les affiches de Milena et Elena, il y a des mots: «De l’obscurité» – d’un côté et «Vers la lumière» – de l’autre. (Sur le russe bien sûr)

Avec ces mots, les agents Hydra ont été mobilisés dans la série “Agents du SHIELD” lorsque Hydra a capturé le SHIELD.

Eh bien, il s’avère que ce sont des agents Hydra?

Alors, Hydra a-t-elle un avenir dans le MCU? Eh bien, il va de soi que des éléments d’Hydra auraient survécu au combat avec SHIELD, et certains d’entre eux se seraient lancés dans des aventures infâmes. N’oublions pas que la décision est prise peu de temps après les événements de The Winter Soldier, c’est-à-dire lorsque nous avons tous appris que le SHIELD était infesté d’Hydra.

Les affiches confirment également le nom du personnage de Weisz, un nom que nous connaissons depuis un certain temps. C’est Melina Vostokoff, et c’est un détail important à retenir car elle pourrait se révéler être l’une des antagonistes du film. Dans les bandes dessinées, elle est également connue sous le nom d’Iron Maiden et c’est une méchante. Si l’on en croit les récentes fuites sur le film, Melina travaillera en effet contre Nat dans Black Widow. Mais avoir Marvel annoncer le nom de Melina comme ça sur des affiches est une confirmation claire à laquelle on ne devrait pas lui faire confiance.

Black Widow ouvre ses portes dans le monde entier le 1er mai.

