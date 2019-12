Marvel pourrait remplacer Tom Hiddleston par un nouveau Loki dans le MCU

Tom Hiddleston's Loki est sans doute toujours le supervillain le plus aimé dans le MCU. Il fait partie de la franchise depuis presque le tout début, ce qui signifie que certains pourraient le voir comme impensable pour le remplacer. Mais il y a beaucoup de préséance dans les bandes dessinées – et les mythes nordiques originaux – pour que le Dieu des méfaits change de forme, alors quand le moment vient pour la star britannique de prendre un peu de temps de l'univers Marvel, cela ne briserait pas la canon pour essayer quelque chose de nouveau avec lui. Et c'est peut-être exactement ce que Marvel prévoit.

We Got This Covered a entendu nos sources – ceux-là mêmes qui ont dit que Daniel Radcliffe attendait Moon Knight et que les Inhumains apparaîtront dans Mme Marvel, tous deux confirmés depuis – que le studio est prêt à présenter Kid Loki dans le prochain Loki Série télévisée, comme l'une de ses formes à forme changée, avec lui apparaissant à nouveau dans Thor: Amour et tonnerre. dans le Thor Cependant, le filou finira par rester coincé sous cette forme et restera comme Kid Loki, qui continuera à apparaître dans de futurs projets.

Pour clarifier, Hiddleston sera en LaT également, mais le film l'écrira dans un avenir prévisible en le faisant coincer en tant que Kid Loki susmentionné. Cela ne signifie pas qu'il est parti pour de bon, mais nous entendons qu'il y a un sentiment parmi les initiés de l'industrie qu'il en a plus ou moins fait avec le MCU à ce stade. Ce n'est pas une surprise non plus, étant donné que l'acteur a exprimé son opinion que Avengers: Infinity War complété parfaitement l'arc de son personnage. Mais au moins, nous avons sa propre mini-série et un rôle de soutien dans Thor 4 attendre avec impatience avant de faire sa sortie.

Cliquer pour agrandir

Dans les bandes dessinées, Kid Loki est la version ressuscitée de l'Asgardian qui est essentiellement un être distinct du Loki habituel. Cela ne semble pas comme s'ils empruntent cette voie dans le MCU, et cela simplifiera les choses pour faire de lui l'adulte emprisonné dans le corps d'un enfant. Le Kid Loki du MCU pourrait être un personnage amusant, à condition de trouver un jeune acteur talentueux pour lui donner vie.

Dites-nous, cependant, accepteriez-vous que Tom Hiddleston quitte le MCU et soit remplacé par Kid Loki? Partagez votre opinion dans les commentaires.