Marvel publie la bande-annonce # 2 pour Black Widow

Les fans de l’univers cinématographique Marvel auront un autre aperçu du prochain film Black Widow, dont la sortie est prévue en mai. Maintenant que le générique peut officiellement dire que deux actrices nominées aux Oscars (Scarlett Johansson et Florence Pugh) sont en tête d’affiche du film, l’amour des Oscars ne fera qu’ajouter à la base d’audience déjà énorme.

La franchise vient de sortir une deuxième bande-annonce pour le film de super-héros très attendu, donnant aux fans un avant-goût de ce qui attend leur balade avec Natasha Romanoff.

«Black Widow’s» Scarlett Johansson | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Et les nominés sont …

La matinée a commencé sur une bonne note pour Johansson et Pugh le 13 janvier, avant même la sortie de la séquence spéciale du film. Avec Johansson obtenant deux nominations aux Oscars – Meilleure actrice pour l’histoire du mariage et Meilleure actrice dans un second rôle pour JoJo Rabbit, l’actrice Marvel est susceptible de rentrer à la maison avec l’or.

Bien que Johansson ait perdu en remportant un Golden Globe à Renée Zellweger pour Judy, obtenir deux hochements de tête de l’Académie est un grand honneur en soi. La dernière fois qu’une actrice a reçu une double nomination, c’était en 2007 pour Cate Blanchett pour ses rôles dans Je ne suis pas là et Elizabeth: l’âge d’or, selon CBS News.

Pugh aurait été réveillée par un appel de son agent pour lui donner la bonne nouvelle de sa nomination pour la meilleure actrice dans un second rôle pour son rôle d’Amy dans Little Women de Greta Gerwig. “Avant le moment … le moment exact #nom #foraf *** kingoscar !!!!!!”, a écrit Pugh sur Instagram dans des photos avant-après, selon E! Nouvelles.

Un sévère Taskmaster

Les nouvelles images très attendues de Black Widow ont été abandonnées lors du match de championnat national entre les Clemson Tigers et les LSU Tigers. Dans la bande-annonce, les fans regardent de près le dernier méchant de Marvel Cinematic Universe, Taskmaster. CinemaBlend rapporte que ce méchant possède des réflexes photographiques, ce qui signifie qu’il peut imiter instantanément toute manœuvre dont il est témoin, en personne ou en vidéo. Le talent unique fait de Taskmaster un formidable ennemi pour Black Widow.

Selon The Verge, la plupart des images de la nouvelle bande-annonce ont été vues pour la première fois au D23, la convention biennale des fans de Disney. Black Widow se déroule par ordre chronologique avec les autres films de Marvel, avant Fin du jeu, et entre les périodes de Captain America: Civil War de 2016 et Avengers: Infinity War de 2018.

Distribution de personnages

Ouvrant avec Romanoff fuyant les autorités internationales après sa trahison des accords de Sokovia, le film rassemble des personnages de son passé. Pugh joue Yelena Belova, qui est appelée la sœur de Romanoff dans la bande-annonce. L’héroïne amène Red Guardian, joué par David Harbour, dans son équipe avec Melina Vostokoff, (Rachel Weisz), un ancien agent russe. CNET rapporte que la rumeur veut que Robert Downey, Jr. fasse une apparition en tant qu’Iron Man de Tony Stark. Le film est réalisé par Cate Shortland.

En décembre, Pugh a partagé son enthousiasme à faire partie du projet dirigé par des femmes. “J’ai adoré le script et j’aime Cate Shortland”, a déclaré Pugh, selon CinemaBlend. “Et je pense que tout ce qu’ils essaient de faire avec ce film est de le rendre aussi douloureux et aussi réel et aussi graveleux que possible et c’était exactement comme ça quand nous l’avons fait. Et ce fut une chose vraiment agréable à faire, et bien sûr, je devais être avec la Black Widow et regarder son travail, ce qui était assez étonnant étant donné qu’elle était la seule super-héros féminine depuis 10 ans. “

Les fans de Marvel doivent attendre encore quelques mois – Black Widow ouvre le 1er mai.