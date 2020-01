Marvel publie une bande dessinée “Black Widow” pour coïncider avec le prochain film

Arrivant un mois avant de regarder Scarlett Johansson dans le rôle de Natasha Romanoff dans le film autonome attendu.



Alors que les fans de bandes dessinées se préparent pour le prochain film Black Widow avec Scarlett Johansson, Marvel a un autre cadeau en magasin qui ramènera le personnage bien-aimé à sa forme originale imprimée.

Prévue pour coïncider parfaitement avec son volet film, la prochaine série de bandes dessinées BLACK WIDOW # 1 (vue ci-dessus) verra l’espionne internationale Natasha Romanoff se lancer dans une nouvelle aventure et affronter certains de ses adversaires les plus troublants. Selon The Hollywood Reporter, la nouvelle série de bandes dessinées sera écrite par Kelly Thompson, mettra en vedette Elena Casagrande et mettra Black Widow dans une poignée de situations difficiles qui l’obligeront à affronter des méchants infâmes comme le Red Guardian.

Lisez la description officielle de Black Widow via Marvel ci-dessous:

Au-delà du Golden Gate de San Francisco se cache un mystère que seul le plus grand espion de l’univers Marvel peut résoudre … ! Arrivant à temps pour son tout nouveau film solo des studios Marvel, cette nouvelle série prouvera que 2020 sera la plus grande aventure de Black Widow à ce jour!

BLACK WIDOW # 1 devrait être présenté en avril 2020, avec le film Black Widow de Marvel Studios en salles le 1er mai 2020. Regardez la bande-annonce de ce dernier ci-dessous:

