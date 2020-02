Marvel ramènerait chaque personnage mort au MCU dans la phase 4

Les fans de Marvel sont habitués à l’idée de ressusciter des personnages. Dans les bandes dessinées, Marvel a ramené des héros d’entre les morts depuis des années, et il semble que l’univers cinématographique Marvel est sur le point de faire de même. Bien que plusieurs personnages aient rencontré leur fin dans Avengers: Fin de partie, tous les super-héros du MCU feront leur apparition à un moment donné de la phase 4 – mais pas de la manière à laquelle vous pourriez vous attendre.

“Avengers: Endgame” de Marvel met en vedette Chris Evans, Robert Downey Jr. et Scarlett Johansson | Jeff Kravitz / FilmMagic

Marvel se dirige dans une nouvelle direction dans la phase 4

La phase 4 du MCU est beaucoup plus compliquée que tout ce que le

studio a fait dans le passé, surtout en ce qui concerne la chronologie. En premier

quelques phases du MCU, Marvel est resté assez fidèle à un format linéaire.

La seule exception à la règle était Captain America: The First Avenger. Le film est sorti après Iron Man mais a été tourné pendant la Seconde Guerre mondiale

II.

La phase 2 a suivi une chronologie linéaire alors que le studio se préparait

pour The Avengers. Tout a changé

dans la phase 3, cependant, alors que Marvel a élargi le MCU pour inclure des franchises à travers

La galaxie.

Gardiens de la Galaxie Vol. 2, par exemple, a repris juste après les événements du premier film, malgré sa sortie des années plus tard. Captain Marvel a également été placé dans le passé avec un décor des années 1990, tandis que Ant-Man and the Wasp a eu lieu avant Avengers: Infinity War, même s’il est sorti après le film.

Quel est le calendrier de la phase 4 du MCU?

Marvel semble s’en tenir à la tendance de sauter

à l’heure. Le premier film de la phase 4 du MCU est Black Widow, qui se déroule principalement avant les événements de Fin du jeu.

Le film se déroule entre Captain America: Civil War et Infinity

Guerre et explorera ce que faisait Natasha Romanoff (Scarlett Johansson)

avant le premier snap.

Placer Black Widow dans le passé est logique compte tenu de la façon dont Natasha a été tuée dans Endgame. Il s’agit également du premier film autonome du personnage, bien qu’il ne soit pas clair s’il aura une incidence sur les futurs films du MCU.

Bien que Black Widow

a lieu dans le passé, le deuxième film de la phase 4 du MCU s’étend sur des milliers

des années. The Eternals, avec

Angelina Jolie, Richard Madden et Kit Harington incluront également des scènes

suite aux événements de Endgame.

Comprendre le calendrier MCU pour aller de l’avant va

devenir délicat (surtout une fois que Marvel commence à lancer sa gamme d’émissions sur

Disney +), mais cela ouvre aussi la porte au studio pour ramener des personnages

d’entre les morts.

Quels personnages reviendront dans Black Widow?

Depuis Black Widow

se déroule entre la guerre civile et

Infinity War, il y a une chance que

certains de nos personnages préférés seront de retour en action.

Selon nous

Got This Covered, on a beaucoup parlé de Robert Downey Jr.

reprenant son rôle de Tony Stark pour une brève apparition dans Black Widow. Ces rapports n’ont pas été officiellement confirmés, mais

il ne fait aucun doute que les fans aimeraient voir Downey Jr. de nouveau en action.

Si Downey Jr. revient dans Black Widow, ce sera probablement son dernier hourra en tant que Tony Stark. Cette

est, bien sûr, sauf si Marvel sort un autre film sur la route qui se déroule

avant Endgame (ou Marvel découvre

un moyen de le ressusciter).

Quels autres super-héros pourraient revenir?

En plus de voir Natasha et Tony dans Black Widow, les fans verront également Vision (Paul Bettany) apparaître dans WandaVision. La série devrait être diffusée cette année sur Disney +, bien que les détails sur la façon dont Vision sera ramenée d’entre les morts n’aient pas été révélés.

Thanos (Josh Brolin) a tué Vision à la fin de Infinity War afin d’obtenir l’esprit

Pierre. WandaVision est pleinement attendu

à définir après Endgame, donc Marvel

devra ramener Vision d’entre les morts en quelque sorte.

Un autre personnage qui a péri dans Infinity War et qui reviendra dans la phase 4 est Gamora (Zoe

Saldana), mais seulement si les Gardiens de la

Galaxy Vol. 3 est libéré au moment où la phase 4 se termine. Sinon, le

Le personnage reviendra certainement dans Marvel Phase 5.