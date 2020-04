Marvel retarde Doctor Strange dans le multivers de la folie jusqu’en 2022

Plus tôt ce mois-ci, la crise mondiale de la santé a incité Marvel à reporter tous ses films à venir, y compris Docteur étrange dans le multivers de la folie. La suite dirigée par Benedict Cumberbatch a annulé sa date de première originale à l’été 2021 au profit d’un début le 5 novembre 2021. Cependant, il semble que le film soit de nouveau repoussé pour faire place à la prochaine aventure cinématographique d’un autre héros. Variety rapporte que Disney et Marvel ont retardé le film au 25 mars 2022.

Marvel et Sony abandonneront leur troisième Homme araignée collaboration le 5 novembre. C’est la première fois qu’une action en direct Homme araignée le film ne sort pas en été.

Au début de la fermeture d’Hollywood, Marvel est restée optimiste quant à la Docteur étrange la suite pourrait commencer la production en juin comme initialement prévu. Un précédent rapport décrivait le film comme «le plus grand film en pré-production qui n’a pas encore changé de date de début». Cependant, c’était avant que Marvel ne finisse par modifier son calendrier de sortie de la phase quatre. Sam Raimi serait assis dans le fauteuil du réalisateur pour la suite, avec Loki showrunner Michael Waldron présidant la dernière version du script.

De plus, Marvel a décidé de publier le film de Taika Waititi Thor: Amour et tonnerre une semaine plus tôt que prévu. Ce film sortira maintenant en salles le 11 février 2022. Outre le troisième tour de Tom Holland en tant que Spidey, 2021 annoncera également l’arrivée de Marvel Eternals et Shang-Chi et la légende des dix anneaux. Ces films ouvriront respectivement le 12 février 2021 et le 7 mai 2021.

