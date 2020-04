Marvel révèle la coiffure originale de Wolverine et était très différente

La crise provoquée par le coronavirus COVID 19 suit tout ce qu’elle donne, et le pays le plus touché, après que la Chine a réussi à maîtriser le problème, est les États-Unis. Au pays des stars et des bars, notamment à New York, les dossiers sont toujours énormes, c’est pourquoi des milliers de personnes sont toujours enfermées chez elles.

L’un des personnages toujours en quarantaine est Tom Brevoort, vice-président senior de l’édition de Marvel Comics. Et Brevoort passe beaucoup de temps à parcourir les fichiers de l’éditeur.

Nous vous avons précédemment montré l’un des trésors de Brevoort, le dessin jamais utilisé de Hulk battant Superman, et maintenant Le vice-président de Marvel nous a appris une autre curiosité: ni plus ni moins que le design original de Wolverine sans son masque.

Dans cette version, réalisée par le grand John Byrne, on voit que Logan ne portait pas les fameux longs favoris et ses cheveux cornus, mais une coiffure beaucoup plus normale.

“Avant que Dave Cockrum ne fasse enlever son masque à Wolverine dans Uncanny X-Men # 98, John Byrne avait fait ce design”, a déclaré Brevoort.

Wolverine est devenu l’un des personnages de bandes dessinées les plus populaires de tous les temps. Créé par Roy Thomas, Len Wein et John Romita Sr., le personnage a plusieurs pouvoirs intéressants, y compris un facteur de guérison amélioré et des griffes rétractables. En plus d’avoir un look sans masque emblématique et souvent utilisé par leurs fans lors de congrès, et même au quotidien, comme le prouvent le Pemex Wolverine et le métro CDMX Wolverine.

Aimez-vous la conception sans masque Wolverine actuelle ou pensez-vous que la conception inutilisée était meilleure?

.