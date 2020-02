Marvel révèle le vrai père d’Iron Man, et cela change tout

La matière alambiquée de l’ascendance d’Anthony Edward Stark, le héros anciennement connu sous le nom de Homme de fer et fonctionnant actuellement sous le nom de code Mark One, pourrait remplir une saison entière d’épisodes de paternité de The Maury Povich Show. Les détails de la lignée de Tony de plus en plus enchevêtrée se sont révélés être une succession de demi-vérités et de mensonges purs et simples, et il semble maintenant que le diable ne soit pas seulement dans les détails, mais il glisse également le long d’une branche de l’arbre généalogique de Tony.

Le 31e numéro surdimensionné de l’actuelle série Avengers de Jason Aaron présente une histoire intitulée «La dernière tentation d’Anthony Stark», un nom inspiré de manière appropriée par le film de Martin Scorsese de 1988, La dernière tentation du Christ, dans lequel un autre morceau de la toile de fond torsadée du Golden Avenger est révélé . Tony décrit la nuit où il a vu «le visage du diable» comme un enfant de neuf ans lors d’un rituel démoniaque impliquant ses parents.

Il livre cette explication d’une grotte d’un million d’années dans le passé selon laquelle «une source d’énergie inconnue Retour vers le Futur» l’a incité à suivre la découverte d’une version fossilisée vieille d’un million d’années de son propre casque dans cette grotte pendant la guerre. des royaumes. Après des mois bloqués dans une ère préhistorique glacée, Stark est d’abord visité par un serpent écarlate parlant, puis par la ressemblance d’Howard Stark qui se révèle finalement être un Mephisto maniant la pierre du temps.

Le roi des enfers affirme alors simplement: “Je suis ton père.” Les deux se battent et Stark manipule finalement la pierre du temps afin de revenir à son propre temps, où il se rend à Las Vegas pour affronter un Mephisto détrôné et emprisonné et, après un million d’années, rejette personnellement sa tentation. Cependant, à la manière d’Aaron, tout cela n’est que l’ouverture d’une intrigue tentaculaire qui ne se déroulera pas et qui impliquera apparemment les Iron Men de tous les mondes.

Autrefois considéré comme le fils de l’industriel Howard Anthony Stark et de la mondaine Maria Carbonell, Tony Stark a été révélé comme étant adopté dans le scénario de 2013 de Kieron Gillen The Secret Origin of Tony Stark qui couvrait les numéros 9 à 17 du cinquième volume d’Iron Man. Ses vrais parents, révélés dans la série internationale Iron Man en sept parties de Brian Michael Bendis en 2016 comme étant Amanda Armstrong et Hydra mole Jude, l’ont donné en tant qu’enfant à Nick Fury, qui l’a placé dans un orphelinat bulgare, après quoi Howard et Maria Stark l’a adopté en remplacement de leur propre enfant, Arno Stark, que les Starks avaient autorisé à être bio-conçu dans l’utérus par l’enregistreur extraterrestre Rigellian 451.

Que la revendication de Mephisto soit censée être littérale ou métaphorique, ou tout simplement la dernière d’une longue lignée de mensonges serpentins qui composent l’identité de Tony Stark, reste à voir. Mais Avengers # 31 est maintenant disponible dans votre magasin de bandes dessinées local et nous vous suggérons fortement de le ramasser.