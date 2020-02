Marvel révèle les dates de sortie de “The Falcon & The Winter Soldier” & “WandaVision”

2020 est tout au sujet des émissions de télévision MCU.



Au cours du Super Bowl LIV dimanche, Marvel et Disney + ont intensifié le battage médiatique pour leurs prochaines émissions de télévision MCU, y compris The Falcon et The Winter Soldier, WandaVision, Loki et Black Widow. Le service de streaming a diffusé une bande-annonce empilée pour les trois anciennes séries Marvel qui sortiront en 2020, montrant de courts clips de chacun d’eux dans une promo de 30 secondes sur le mashup. Ils ont également diffusé une bande-annonce complète de 2 minutes pour Black Widow, dont la date de sortie le 1er mai 2020 avait déjà été annoncée. Cependant, les détails concernant les dates de sortie des trois autres séries sont restés vagues. Bien que les fans savaient déjà que la date de sortie de WandaVision avait été repoussée jusqu’en 2020 avant le créneau horaire 2021 précédemment revendiqué, il n’y avait pratiquement aucune spécificité faite jusqu’à présent.

Le président et chef de la direction de The Walt Disney Company, Bob Iger, a confirmé les mois de sortie de WandaVision et The Falcon et The Winter Soldier lors de l’appel aux résultats du premier trimestre de l’exercice 2010 de la société, mardi soir. Il a annoncé que The Falcon et The Winter Soldier atterriraient en août 2020, avant sa fenêtre d’automne 2020, alors que WandaVision fera son arrivée promise en 2020 avec une date de sortie en décembre. Bien qu’aucun détail spécifique concernant la date de sortie de Loki n’ait été partagé, il devrait encore arriver à un moment donné en 2021.

Après les événements d’Avengers: Endgame, The Falcon et The Winter Soldier suivront Sam Wilson (The Falcon) d’Anthony Mackie, en possession du manteau de Captain America, alors qu’il s’associe à Bucky Barnes de Sebastian Stan (The Winter Soldier) pour affronter le monde. Emily VanCamp reprendra également son rôle de Sharon Carter, tout comme Daniel Brühl en tant que méchant, Zemo. WandaVision explorera la relation entre Wanda Maximoff (The Scarlet Witch) d’Elizabeth Olsen et Vision de Paul Bettany alors qu’ils naviguent dans la vie de banlieue tout en soupçonnant que les choses ne sont pas tout à fait telles qu’elles semblent.

