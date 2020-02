Marvel révèle qu’Iron Man est en fait l’Antéchrist

Homme de fer a eu toutes sortes d’aventures folles au cours de son séjour dans l’univers 616 Marvel Comics, mais maintenant, la société a décidé de le prendre dans la direction la plus étrange à ce jour. Cette semaine, Avengers # 31 a révélé que le père de Tony Stark n’était pas Howard Stark après tout. Non, le père de Tony Stark est en fait… le diable! Et, pire encore, Tony Stark lui-même est… l’Antéchrist! * cue The Omen music *

La révélation est venue lorsque Stark enquêtait sur l’apparence mystérieuse d’un casque Iron Man vieux d’un million d’années. Cela se transforme bientôt en une aventure de voyage dans le temps, où Tony Stark fait équipe avec un serpent parlant, qui est en fait Mephisto, le diable de l’univers Marvel. Le serpent qui parle révèle à Tony Stark que Howard Stark a passé un accord avec lui: si Howard devait devenir l’homme le plus intelligent de la planète, il donnerait son fils au diable.

Une fois que Stark est de retour aujourd’hui, il rencontre Mephisto et (ce qui semble être) son père ressuscité à Las Vegas, mais refuse de faire partie de leurs plans diaboliques, leur disant de “lui embrasser le cul de fer”. Et c’est à peu près là où nous le laissons.

Cliquer pour agrandir

Tony Stark est en fait un bon candidat pour un Antéchrist, étant un leader mondial charismatique avec une immense influence sur la géopolitique mondiale. Vraisemblablement, l’arc à venir le verra lutter avec son nouveau destin, essayant de comprendre si ses actions passées ont été influencées par le diable étant son père et de voir comment ses camarades Avengers réagissent aux nouvelles. De plus, bien qu’il soit un héros technologiquement enclin, il a visité l’enfer à plus d’une occasion (je pense plus récemment dans «Legacy of Doom» en 2008).

Mais est-ce que tout cela se mêle diaboliquement un bon ajustement pour une histoire d’Iron Man? Eh bien, le jury est très fermement sur celui-là.

Les fans de longue date se souviendront de l’arc Spider-Man 2007 “One More Day”. Cela a vu Peter Parker se voir offrir un accord par Mephisto pour ressusciter tante May, au prix de son mariage avec Mary Jane Watson. Cela a effectivement rompu la paire et effacé les souvenirs du monde de Spider-Man, réinitialisant efficacement la continuité. Alors, comment l’ingérence de Mephisto s’est-elle déroulée avec les fans de Spidey? Eh bien, “One More Day” est généralement considéré comme la pire bande dessinée de Spider-Man de tous les temps, a généré une tonne de mauvaise volonté envers Marvel et a rapidement augmenté ses ventes.

Espérons que Mephisto se mêle de Homme de ferLa vie se déroule un peu mieux.