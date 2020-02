Marvel révèle qu’un personnage mort depuis longtemps du passé d’Iron Man est toujours vivant

Les fans de bandes dessinées savent qu’en fin de compte, chaque personnage mort revient à la vie, mais nous n’attendions pas celui-ci. Dans Avengers # 31, de l’écrivain Jason Aaron et de l’artiste Gerardo Zaffino, nous avons eu tout un tas de révélations majeures qui vont changer Homme de ferLa vie pour toujours. Et l’un d’eux est que son père, Howard Stark, est en fait vivant. Et, euh, en alliance avec le diable.

Le problème se concentre sur Tony Stark se plongeant dans le passé antique où il rencontre Mephisto, qui réclame l’âme du Vengeur, affirmant qu’elle lui appartient alors qu’Howard a troqué l’âme de Tony en échange d’un accord qui a fait de lui l’homme le plus intelligent du monde. Mephisto soutient que cela fait de lui le vrai père de Tony. Il semble qu’il y ait du vrai aussi, car les flashbacks révèlent que Tony a accidentellement espionné son père en participant à un rituel satanique quand il était enfant.

La bombe finale n’est destinée qu’aux yeux du lecteur et non à quelque chose que Tony lui-même découvre ici. Il semble que Howard soit vivant, comme il apparaît de nos jours en parlant avec son maître infernal et en promettant qu’il connaît son fils et qu’il sera capable de briser son esprit et de livrer l’âme de Tony à Mephisto. Le panneau final d’une page entière décrit Howard comme apparaissant à peu près au même âge qu’il avait quand il a été apparemment assassiné, comme si Mephisto l’avait arraché à sa mort pour qu’il puisse le servir.

Ce n’est que la dernière complication de l’histoire de la famille de Tony au cours des dernières années, avec des arcs précédents révélant qu’il avait été adopté par les Starks, il avait un frère méchant nommé Arno et que ses parents biologiques étaient S.H.I.E.L.D. agents. Il est actuellement difficile de savoir comment ces nouveaux rebondissements s’inscrivent dans le scénario d’adoption, mais quoi qu’il en soit, ce sera un coup dur quand Homme de fer découvre que son père est non seulement encore en vie mais aussi méchant.