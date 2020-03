Marvel Studios aurait arrêté toute production indéfiniment

Le MCU est devenu si massif que Marvel Studios est généralement constamment en production sur un tas de projets, mais la crise sanitaire actuelle les a obligés à fermer temporairement boutique. Au cours des dernières semaines, nous avons appris que les différents films et émissions de télévision que Marvel avait en préparation devaient être suspendus en raison de l’épidémie de coronavirus. Et maintenant, la dernière mise à jour de la situation affirme que le studio a officiellement fermé toute la production, mettant à pied des membres d’équipage dans le processus.

Cette nouvelle nous parvient via Charles Murphy de Murphy’s Multiverse. Selon l’initié, le studio a envoyé un e-mail à toute l’équipe, révélant que le plan initial de reprendre le tournage dans un mois n’est plus réalisable, d’où cette nouvelle mesure. Voici comment Murphy résume les points saillants:

Toutes les productions actives de Disney Plus, qui incluent The Falcon et The Winter Soldier, WandaVision et Loki, sont désormais retardées indéfiniment, les membres d’équipage étant informés qu’ils «ne croient plus qu’une suspension de 4 semaines est réaliste» et qu’ils reprendront la production «lorsque le l’environnement sanitaire mondial le permet. » Il convient de noter que ce sont les seules productions détaillées dans l’e-mail, ce qui signifie qu’aucun membre de l’équipe ne travaille actuellement sur d’autres projets.

Les membres d’équipage ont été informés qu’à compter du 3 avril, ils ne seront plus employés pour leur projet particulier.

Il est supposé que ce retard indéfini s’applique également à tous les films en production, ce qui signifie que Shang-Chi et The Legend of The Ten Rings seront également retardés. Son impact sur la chronologie de production de Doctor Strange: In the Multiverse of Madness, Spider-Man 3 et Thor: Love and Thunder est inconnu à ce stade.

Malheureusement, rien ne peut être fait à ce sujet en ce moment, étant donné que les productions cinématographiques et télévisuelles sont fermées dans un contexte d’interdiction généralisée de grands rassemblements de personnes. Étant donné que le courrier électronique indique qu’un retard de quatre semaines n’est pas «réaliste», nous pouvons probablement nous attendre à ce que Marvel Studios ferme ses portes jusqu’en mai au moins.

En parlant de cela, Black Widow devait être la prochaine version de Marvel, mais elle ne fera pas sa date d’échéance prévue pour le 1er mai, après tout. Le prochain à sortir est le Falcon et le soldat d’hiver en août, mais le retard de BW peut avoir un effet d’entraînement et entraîner le repoussement également. Comme le reste du monde du divertissement, la pandémie en cours aura sans aucun doute un grand impact sur Marvel Studios‘ production. À ce stade, cependant, il est difficile de dire quelle taille.

Source: Murphy’s Multiverse