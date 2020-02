Marvel Studios lorgnerait Rami Malek pour le surfeur d’argent de Fantastic Four

Depuis que la fusion Fox / Disney a placé les anciennes entités Fox sous la propriété de Kevin Feige, les fans ont anticipé deux groupes de héros et théorisé sur leurs entrées MCU: comment et quand les X-Men et les Fantastic Four rejoindront-ils le MCU? Avec qui vont-ils faire équipe ou lutter contre? Comment joueront-ils dans le récit en constante expansion et quels personnages serviront de passerelle vers les représentations à l’écran de certains de nos héros de bandes dessinées préférés? Le Silver Surfer peut apporter une nouvelle vague de visages familiers.

Selon l’initié de Marvel et DC, Mikey Sutton, un épisode solo de Silver Surfer se profile à l’horizon; ce qui signifie que le plus célèbre héraut de Galactus pourrait servir à présenter à la fois les Quatre Fantastiques et le prochain gros méchant du MCU. Si le Silver Surfer vient en premier, Galactus suivra certainement le mouvement, ce qui conduira probablement à la famille des supers intimement familiers avec les deux personnages. Alors, plongeons-nous dans la fuite concernant le lien présumé du surfeur d’argent et du vainqueur aux Oscars Rami Malek avec le rôle.

Les fans devraient-ils s’attendre à un film solo de Silver Surfer?

Mikey Sutton a profité de Geekosity: All Things Pop Culture pour partager ses dernières informations sur les Fantastic Four et les personnages associés. Et, il semble que le MCU – au départ des anciennes itérations de Fox – envisage d’introduire un personnage associé avant de présenter toute la famille de quatre personnes. Sutton a déclaré:

Son nom est Norrin Radd, un jeune astronome de Zenn-La. Lorsque Galactus apparaît soudain, voulant, ayant besoin de consommer son monde, Radd passe un accord avec lui pour empêcher leur existence de se retrouver dans son système digestif. Radd devient le héraut de Galactus le Silver Surfer, son éclaireur galactique à la recherche de planètes pour se régaler. Cette origine fait partie des tragédies classiques de Marvel Comics pendant l’âge d’argent, et Kevin Feige prévoit de l’adapter le plus fidèlement possible pour le MCU.

Sutton poursuit en expliquant que, plutôt que de présenter le personnage à un groupe d’individus, il recevra la crème MCU de la récolte: le film solo. Cela signifie que le personnage pourrait continuer à se vanter d’une franchise ou à fonctionner de manière similaire à Hulk et Black Widow, dans lequel il apparaît dans plusieurs mash-ups, mais apparaît rarement (voire jamais) comme le seul point focal.

Rami Malek est en haut de la liste de souhaits signalée pour la partie MCU

Sutton ajoute que même si le casting n’a pas encore été confirmé, l’homme derrière Freddie Mercury dans Bohemian Rhapsody pourrait incarner le Silver Surfer, c’est-à-dire jusqu’à ce que CGI modifie fondamentalement son apparence. Sutton a déclaré:

Bien qu’aucun casting n’ait encore commencé, des sources disent que Rami Malek, lauréat d’un Oscar, est sur la liste de souhaits pour jouer à Radd avant que le personnage ne passe au CGI après avoir reçu ses pouvoirs.

Rami Malek pourrait facilement jouer un Silver Surfer convaincant, car il a une assez bonne expérience dans le domaine du drame d’action. Et, il a également cette expression faciale sévère et sobre semblable à la mission conflictuelle mais déterminée du Silver Surfer: honorer Galactus souhaite sauver sa planète et protéger sa famille, même si cela signifie sacrifier qui vous êtes et ce que vous représentez.