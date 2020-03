Marvel Studios préparerait un film de sa Justice League: Squadron Supreme

Il y a de nombreuses années, lorsqu’un croisement entre des personnages de Marvel et de DC Comics semblait impossible, l’écrivain Roy Thomas avait une idée brillante: créer sa propre version parodique des héros du Concours distingué.

Ainsi, dans une histoire publiée dans Avengers # 69 (1969), les héros Marvel les plus puissants ont affronté le Squadron Sinister, une équipe de méchants composée de Doctor Spectrum (une version maléfique de Green Lantern); Hyperion (un méchant Superman); Nighthawk (un méchant de Batman) et Whizzer (A Flash of Evil). L’idée a été très bien accueillie par les fans de Marvel, qui Ils ont réalisé le rêve de voir les Avengers affronter la Justice League.

Quelques chiffres plus tard, les Avengers ont découvert que ces méchants étaient des versions d’un grand et puissant groupe de héros d’une Terre parallèle, dans laquelle ils étaient connus sous le nom de Squadron Supreme, à qui, en plus des versions aimables des personnages mentionnés ci-dessus , Power Princess (Wonder Woman), Amphibian (Aquaman), Skymax, le Skrullmaster (Detective Martian), Golden Archer (Green Arrow), Lady Lark (Black Canary), Tom Thumb (Atom) et Nuke (Firestorm) se sont joints.

Au fil des ans, les Avengers ont affronté le Squadron Sinister et partagé des aventures avec le Squadron Supreme, et même les héros de la parodie de DC ont joué dans des histoires mémorables, y compris une série limitée de 12 numéros de Mark Gruenwald, qui à son époque Il était considéré comme le Watchmen Marvel. Au début de ce siècle, J. Michael Straczynski a publié Supreme Power, qui a réorganisé et mis à jour l’histoire du Squadron Supreme de manière choquante.

Maintenant, selon les rumeurs, Marvel Studios envisagerait de sortir un film Squadron Supreme et montrer à Warner comment faire un bon film de Justice League.

Avec cela, Marvel Studios chercherait à répondre au cinéma à la question à laquelle les bandes dessinées ont répondu en 1969: “Que se passerait-il si les Avengers se battaient contre la Justice League?”

La version la plus récente du Squadron Supreme, Straczynski, montrait Hyperion soulevé par le gouvernement des États-Unis, las du monde et avec les dilemmes de Morales sur son immense pouvoir; un Nighthawk afro-américain offrant une justice de rue brutale, rendant ses méchants incapables ou tuant (y compris la mort d’un clown psychopathe au visage éternel et triste); Power Princess est une merveille hyper-sexuelle extrêmement puissante qui peut absorber la vie des êtres vivants et la rendre à volonté.

Bien que le ton des films Marvel ne soit généralement pas très mature, ils pourraient utiliser Squadron Supreme pour se moquer du style de Zack Snyder ou enfin faire une bande MCU cotée R. Et ils pourraient même faire une série de films individuels avec les personnages précédents. de les unir, et de ne pas suivre l’exemple de la Justice League hâtive.

