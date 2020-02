Marvel Super Bowl Spot révèle Loki, Falcon et le soldat d’hiver et WandaVision!

Le spot du Super Bowl de Marvel révèle Loki, Falcon and the Winter Soldier et WandaVision!

De tous les nouveaux teasers passionnants et des premiers looks en avant-première lors du Super Bowl de cette année, Marvel a volé la vedette avec un spot montrant les premières images de la prochaine série Disney + MCU Loki, le faucon et le soldat de l’hiver et WandaVision, qui peut être consulté dans le lecteur ci-dessous!

Kevin Feige a précédemment partagé que le Loki La série sera également liée à la suite très attendue de Marvel Studios Docteur étrange dans le multivers de la folie. Il n’a pas confirmé si Hiddleston fera également une apparition dans le Docteur étrange suite.

Rick et Morty le vétéran Michael Waldron écrit Loki, qui a également récemment recruté Kate Herron en tant que réalisatrice. Hiddleston a déjà taquiné que les fans verraient son personnage utiliser le Tesseract pour causer plus de problèmes. Selon les rumeurs, les téléspectateurs suivront Loki alors qu’il voyage dans le temps et laissera sa marque sur divers événements historiques. De plus, la série aurait des effets étendus sur le plus grand MCU. Kevin Feige a confirmé plus tôt ce mois-ci qu’il serait également lié à Docteur étrange dans le multivers de la folie.

Loki sera présenté sur Disney + au printemps 2021.

John Wick le créateur Derek Kolstad a rejoint l’équipe de rédaction / création de Falcon et le soldat d’hiver, bien que les détails soient encore secrets, mais il semble probable de suivre le nouveau statu quo de Falcon après Avengers: Fin de partie. Anthony Mackie (À bout portant), Sebastian Stan (Moi, Tonya) et Daniel Brühl seront tous de retour pour la série

Le faucon et le soldat d’hiver ne peut fonctionner que pendant six épisodes, mais il se connectera avec le plus grand MCU. Il devrait arriver à Disney + en août 2020.

Le faucon et le soldat d'hiver ne peut fonctionner que pendant six épisodes, mais il se connectera avec le plus grand MCU. Il devrait arriver à Disney + en août 2020.



Elizabeth Olsen et Paul Bettany reprennent leurs rôles respectifs de Wanda Maximoff / Scarlet Witch et Vision. Vraisemblablement, la série expliquera comment Vision revient après sa mort en Avengers: Infinity War. De plus, Olsen et Bettany seront rejoints par les vétérans du MCU Kat Dennings et Randall Park. Dennings a précédemment interprété Darcy Lewis dans les deux premiers Thor films. Park est apparu pour la première fois en tant qu’agent du FBI Jimmy Woo dans Ant-Man et la guêpe.

Teyonah Parris joue également dans la série en tant que Monica Rambeau, une version adulte de la jeune fille de Captain Marvel. Tournage pour WandaVision a déjà commencé, mais une date de début spécifique n’a pas encore été révélée. =