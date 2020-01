Marvel travaille sur deux séries Disney +, y compris l’invasion secrète

Une toute nouvelle rumeur suggère que Marvel travaille actuellement sur deux émissions pour Disney Plus, dont l’une est une série Secret Invasion.

Des sources ont déclaré à Bleeding Cool que Marvel se concentre actuellement sur la diffusion de la série de bandes dessinées Secret Invasion à Disney Plus. La série de bandes dessinées Secret Invasion est l’un des arcs les plus emblématiques de Marvel, se concentrant sur les Skrulls qui ont été introduits dans Captain Marvel. Les Skrulls, une espèce dont la forme change de balle, ont également fait leur apparition dans Spider-Man: loin de chez eux, renforçant encore leur importance dans l’univers cinématographique Marvel.

À ce stade de l’univers cinématographique Marvel, il serait parfaitement logique qu’une série axée sur l’invasion secrète sorte car elle ajouterait des enjeux plus concrets à la série après la conclusion bouleversante de la phase 3 de Marvel. Maintenant que la phase 4 de Marvel est en route, il est également logique que Disney Plus obtienne certaines des propriétés Marvel les plus chaudes, car quelque chose comme Secret Invasion attirera plus que certainement les téléspectateurs Marvel les plus décontractés.

L’autre série Disney Plus pour l’univers cinématographique Marvel se concentrera sur un héros solo A-lister dans la même veine que Loki, bien qu’il n’y ait aucune indication quant à qui ce serait en ce moment. Les personnages de la série inattendue Disney Plus existent déjà dans l’univers cinématographique Marvel. Il y a des tonnes de héros Marvel que Disney Plus pourrait exploiter, tels que Rocket Racoon, The Wasp ou Korg qui donneraient au service de streaming plus de téléspectateurs.

Il est préférable de se rappeler que les nouvelles de deux nouvelles séries Disney Plus ne sont que des rumeurs à ce stade, bien qu’il soit évidemment logique que le studio souhaite mettre davantage l’accent sur le service de streaming. Alors que Marvel entre dans la nouvelle décennie et que l’expérience théâtrale perd lentement son poids, le public s’intéresse de plus en plus à la consommation de contenu à la maison. Avec une émission comme Secret Invasion, les fans de Marvel sont de plus en plus incités à s’abonner à Disney Plus, le service de streaming exclusif pour toutes choses Marvel.

Marvel Studios développe plusieurs spectacles pour Disney Plus, notamment The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision, Loki, What If…?, Hawkeye, Ms. Marvel, Moon Knight et She-Hulk. Le Falcon and Winter Soldier est actuellement la première série Marvel Studios à faire ses débuts sur Disney Plus.

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe originale

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale soudée s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant que Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant respectivement Superboy et Deathstroke, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke, Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

