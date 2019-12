"Marvel Ultimate Alliance 3" révèle plusieurs nouveaux skins X-Men

Marvel a eu un peu de révélation aujourd'hui sur les médias sociaux alors qu'ils montraient de nouveaux costumes sur le chemin de Marvel Ultimate Alliance 3. Avec les X-Men jouant un rôle plus important dans le jeu avec le prochain DLC, il semble que Team Ninja voulait donner à ceux qui sont actuellement dans le jeu un petit coup de jeune. Ainsi, le 23 décembre, le jeu recevra une mise à jour gratuite des costumes avec sept skins uniques pour sept mutants. Vous pouvez les voir ici alors qu'ils exécutent le gambit (sans jeu de mots) de l'histoire des X-Men.

De loin, les trois qui se démarquent le plus pour nous sont Colossus, Storm et Wolverine. Il y a une histoire cool derrière ces tenues qui ramènera les fans de l'équipe. Bien que le look Old Man Logan pourrait être un peu plus brutal. Les costumes de House Of M, tout en étant cool, ne résonnent pas vraiment autant. J'aurais préféré voir Nightcrawler dans sa tenue Excalibur et Psylocke dans son équipement Siege Perilous. J'espère qu'ils feront plus de ces DLC de costumes gratuits pour les personnages de Marvel Ultimate Alliance 3 car ils sont incroyables.

