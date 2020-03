Marvel voudrait que le film Punisher soit leur joker

Ce n’est pas souvent que vous entendez dire que Marvel Studios envie quelque chose que Warner Bros a fait, mais là encore, ce n’est pas souvent que vous obtenez un film comme Joker. Le film primé a sans doute dépassé Avengers: Fin de partie comme la plus grande photo de bande dessinée de 2019. Bien que Joker n’ait pas fait presque autant d’argent, il a eu un impact culturel plus important et restera certainement dans les mémoires plus longtemps. Maintenant, nous entendons des informations selon lesquelles Marvel Studios cherche quelque chose pour correspondre à cela. Et ce qu’ils ont apparemment décidé c’est The Punisher.

Selon nos sources – les mêmes qui nous ont dit que Transformers était en cours de redémarrage et que Han revenait dans Fast & Furious 9, qui se sont avérés être corrects – ils espèrent reproduire le même type de succès coté R vu dans Joker, à la recherche d’un réalisateur ayant une expérience dans des matériaux sombres pour raconter l’histoire tragique de Frank Castle. Kevin Feige n’est apparemment pas trop gêné que The Punisher de Netflix ait récemment exploré une partie de ce terrain, indiquant peut-être qu’ils sont prêts à refondre le rôle ou, plus intéressant, qu’ils vont lancer un univers de super-héros parallèle qui peut incorporer des films classés R.

Compte tenu des règles de Disney sur le contenu classé R, il semble peu probable que le studio publie un film inspiré du Joker qui se déroule explicitement dans le MCU. Une histoire réaliste à propos d’un vétéran qui voit sa famille abattue et se lance dans une fusillade alimentée par la vengeance ne ressemble tout simplement pas à du matériel Disney. Peut-être pourrions-nous voir l’équivalent cinématographique de la gamme MAX réservée aux adultes de Marvel Comics (qui peut également faire de la place pour un Deadpool 3 coté R).

Cliquer pour agrandir

De loin, le meilleur de la gamme MAX de bandes dessinées était le numéro 75 de Garth Ennis, créateur de The Boys and Preacher, publié sur The Punisher. Cela raconte l’histoire d’un ancien château de Frank qui était encore un vétérinaire vietnamien, ne présentait pas de super-héros ou de super-vilains et bien, disons simplement qu’il était plus que conforme à la facturation réservée aux adultes de la ligne MAX.

S’ils allaient dans cette direction, j’espère qu’ils incluraient des éléments de la minisérie étonnante Punisher ‘Born’ d’Ennis, qui a eu lieu au Vietnam et a indiqué que les graines de son avenir violent avaient été plantées bien avant le meurtre de sa famille.

Mais si Marvel Studios s’inspire de Garth Ennis, j’espère qu’ils se souviennent que The Punisher est naturellement un personnage assez sombre, il y a une comédie veineuse noire qui traverse ses meilleures histoires. Après tout, une histoire d’origine qui retransmet les événements de façon parfaitement droite n’est que l’histoire d’un tireur de folie malade mentalement, et cela ne me semble pas très amusant.