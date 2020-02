Marvel’s Avengers: Infinity War quittant Netflix en juin 2020

L’avant-dernier film Marvel sur Netflix partira bientôt pour se diriger vers sa nouvelle maison sur Disney + en juin 2020. Voici ce que vous devez savoir sur sa suppression de Netflix et plus encore.

Infinity War est l’aboutissement des premières phases de l’univers cinématographique Marvel. Cela oppose tous les héros établis à leur plus grande menace à ce jour, Thanos.

Juste pour récapituler, comme vous vous en souvenez peut-être, Netflix US a eu un accord avec Disney entre 2016 et 2019 qui a vu toutes ses sorties d’ardoises de films théâtrales arriver sur Netflix. Les films sont arrivés sur Netflix environ 7 à 9 mois après sa sortie au cinéma et sont restés sur Netflix pendant un an et demi.

Tous les films Disney restant sur Netflix sortiront à un moment donné en 2020, à l’exception de Mary Poppins qui part au début de 2021.

Quand Infinity War quitte Netflix?

La date de suppression actuelle pour Avengers: Infinity War sur Netflix est 25 juin 2020. Au moment de la publication, cela vous donne quelques mois pour vous rattraper.

Une page pour Infinity War est déjà sur Disney + qui indique en fait qu’en raison des négociations de contrat existantes, elle n’est pas en cours de diffusion. Cela confirme également notre calendrier de suppression quant à la date de sortie du titre le 25 juin 2020.

Une fois que Avengers: Infinity War quittera Netflix, il résidera sur Disney + pendant un certain nombre d’années avant de partir pour sa prochaine maison sur la télévision en réseau avant de revenir finalement à Netflix dans la fenêtre payante à la fin des années 2020.

Une fois qu’Infinity War quittera Netflix, le seul film MCU principal à rester sur Netflix sera Ant-Man the Wasp qui devrait quitter Netflix en juillet 2020.

Qu’en est-il des autres régions de Netflix?

Netflix Canada verra également Infinity War quitter Netflix en juin 2020 à la même date pour Disney +. Netflix Suède est actuellement la seule autre région Netflix à diffuser le film, mais nous ne savons pas combien de temps.

Vous manquerez Infinity War une fois qu’il aura quitté Netflix? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.