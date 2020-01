Marvel’s Hero Project – Episode 112 – Aperçu de “High Kickin ‘Izzy”

Disney a publié de nouvelles images du prochain épisode 112 du projet Marvel Hero, qui sera diffusé sur Disney + le vendredi 24 janvier.

Marvel’s Hero Project – Episode 112 – «High Kickin’ Izzy »

Izzy aime prouver que les gens ont tort. Née avec une condition qui raidit ses articulations et limite leurs mouvements, Izzy a remporté quatre championnats du monde de taekwondo. Mais sa superpuissance ne réside pas seulement dans son travail et son dévouement extrêmement durs, mais aussi dans le don d’elle-même pour enseigner le sport aux autres. C’est son leadership qui la distingue en tant que héros, et maintenant, elle rejoint le projet Hero de Marvel.

Voici quelques images de cet épisode:

Vous pouvez regarder cet épisode sur Disney + le vendredi 24 janvier.

