Marvel’s Hero Project – Episode 113 – Extrait du clip “Soaring Seamus”

Disney a publié un nouveau clip en avant-première de l’épisode à venir de cette semaine du “Marvel Hero Project”, qui sera disponible sur Disney + le vendredi 31 janvier.

Dans cet épisode, Seamus veut redonner à ceux qui servent – les hommes et les femmes qui sont prêts à tout risquer pour assurer sa liberté. Il a créé une organisation de collecte de fonds qui puise dans son amour de l’escalade pour collecter des fonds pour les familles des soldats tombés et blessés, afin qu’ils puissent continuer à grimper vers leurs propres rêves. Seamus est déjà un héros, mais maintenant, il est sur le point de devenir un super héros Marvel.

Découvrez l’aperçu ci-dessous:

Êtes-vous excité pour ce nouvel épisode du “Marvel Hero Project”?

