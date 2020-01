«Marvel’s M.O.D.O.K.»: Patton Oswalt, Aimee Garcia Cast in Hulu Series

Marvel a trouvé les voix de sa première comédie d’animation: Patton Oswalt (A.P. Bio) dirigera la série Hulu Marvel’s M.O.D.O.K. comme le supervillain mégalomane titulaire qui rêve de conquérir le monde.

“Après des années de revers et d’échecs dans la lutte contre les héros les plus puissants de la Terre, M.O.D.O.K. a dirigé son organisation maléfique A.I.M. dans le sol », selon le synopsis officiel. «Oublié en tant que chef de l’A.I.M., Tout en faisant face à son mariage et à sa vie de famille en ruine, l’organisme mental conçu uniquement pour tuer devrait affronter son plus grand défi à ce jour: une crise de la quarantaine!»

La distribution vocale comprend également Aimee Garcia (Lucifer) en tant qu’épouse de MODOK, Ben Schwartz (Parks and Recreation) en tant que fils de MODOK de 12 ans et Melissa Fumero (Brooklyn Nine-Nine) en tant que MODOK de 17 ans. vieille fille. Wendi McLendon-Covey (The Goldbergs) offre la voix d’un brillant savant fou à A.I.M. et le rival de travail de M.O.D.O.K., avec Beck Bennett (Saturday Night Live), Jon Daly (Big Mouth) et Sam Richardson (Veep) pour compléter l’ensemble.

* NBC a renouvelé la série de compétitions d’obstacles American Ninja Warrior pour la saison 9, à diffuser cet été.

* The Expanse a promu les acteurs suivants aux habitués de la série pour la saison 5, rapporte notre site sœur Deadline: Keon Alexander (qui joue Marco Inaros), Nadine Nicole (Clarissa Mao) et Jasai Chase Owens (Felip).

* Chris Hemsworth et National Geographic se sont associés pour la série non scénarisée Limitless, dans laquelle l’acteur “vise à se transformer en s’entraînant pour six défis extraordinaires, montrant comment lutter contre le vieillissement à chaque étape de la vie”.

* Disney + a renouvelé Le Monde selon Jeff Goldblum pour une deuxième saison de 10 épisodes. La première saison des docuseries se termine le vendredi 24 janvier.

* Siren reviendra pour la saison 3 avec une première en deux épisodes le jeudi 2 avril à 9 / 8c sur Freeform. Dans d’autres nouvelles de programmation pour le réseau, Party of Five clôturera sa première saison avec une finale de 90 minutes le 4 mars à 20h30, tandis que la nouvelle comédie Everything’s Gonna Be Okay réanimera son épisode pilote sur FX mercredi, 22 janvier à 22 h.

* Freeform a publié une bande-annonce pour son nouveau drame Motherland: Fort Salem, qui débutera le mercredi 18 mars à 21 h:

