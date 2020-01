Marvel’s Mme Maisel, Black Widow Special Look Easter Eggs & More / Film

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables provenant du Web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de croquis hilarants ou tout ce qui a à voir avec nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, regardez Rachel Brosnahan entre le Univers cinématographique Marvel comme Mme Maisel. De plus, découvrez plus de trois douzaines d’oeufs de Pâques et des références comiques dans les plus récents Veuve noire look spécial, et regardez Histoire de mariage co-star Laura Dern revient sur certaines de ses plus grandes scènes de panique de sa carrière cinématographique et télévisuelle.

Tout d’abord, tous les films de l’univers cinématographique Marvel sont étroitement liés, mais maintenant que nous entrons dans un nouveau territoire, il est temps d’élargir cet univers encore plus. Le Late Late Show avec James Corden a le moyen idéal pour rendre Marvel rafraîchissant, et c’est en transformant The Marvelous Mrs Maisel en Marvel’s Mrs Maisel.

Ensuite, un nouveau regard spécial sur Black Widow a fait ses débuts cette semaine, et ScreenCrush a examiné de plus près toutes les nouvelles images exposées pour trouver des œufs de Pâques, des références comiques et quelques petits détails que vous auriez pu manquer. Par exemple, il y a une nouvelle photo de Budapest, et il se trouve un tireur d’élite situé au-dessus de l’un des toits que vous avez probablement manqué.

Enfin, Laura Dern, qui vient de terminer une nomination aux Oscars pour Marriage Story, revient sur ses meilleures scènes de panique à l’écran. Les scènes couvertes incluent des moments sur grand écran de Blue Velvet et Jurassic Park, ainsi que des scènes sur petit écran d’Enlightened et Big Little Lies.

Articles sympas du Web: