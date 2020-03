‘Marvel’s Spider-Man: Maximum Venom’ bientôt disponible pour Disney XD

Disney a annoncé les détails de la troisième saison de l’émission nominée aux Emmy Awards, “Marvel’s Spider-Man: Maximum Venom”, qui débutera avec une spéciale d’une heure le DIMANCHE 19 AVRIL (21h00 EDT / PDT) le Disney XD et DisneyNOW. Les deux premières saisons sont déjà disponibles sur Disney +, alors attendez-vous à ce que cette nouvelle série arrive sur Disney + après avoir terminé sa première course sur Disney XD.

Composée de six spéciaux d’une heure et mettant en vedette des personnages préférés de Marvel, notamment Captain Marvel, Groot, Dr. Strange et Star-Lord, la nouvelle saison suit Spider-Man alors qu’il est poussé à son point de rupture après que Venom ait convoqué un bouleversement de la terre. menace de sa planète d’origine.

La voix d’invité pour la troisième saison comprend Yvette Nicole Brown («Communauté») en tant qu’administrateur en chef, Sofia Wylie (Disney + «High School Musical: The Musical: The Series») en tant que Ironheart / Riri Williams et les stars de «ZOMBIES 2» de Disney Channel. Meg Donnelly, Kylee Russell et Carla Jeffery en tant que Symbiote Sisters Scream, Scorn et Mania, respectivement.

Felicia Day (“The Guild”) rejoint le casting de “Marvel’s Spider-Man: Maximum Venom” en tant que Mary Jane Watson, qui fait ses débuts dans la nouvelle saison. La série met en vedette Robbie Daymond («Costume Quest») dans le rôle de Peter Parker / Spider-Man, Ben Pronsky («Barbie Dreamhouse Adventures») dans Venom, Fred Tatasciore («Marvel’s Avengers Assemble») dans le rôle de Max Modell, Nadji Jeter (Disney Channel’s « Jessie ») comme Miles Morales, Melanie Minichino (« Blaze and the Monster Machine ») comme Anya Corazon / Spider-Girl, Laura Bailey (« Marvel’s Avengers Assemble ») comme Gwen Stacy / Ghost-Spider, Scott Menville (« The 7D » ) comme Grady Scraps, Max Mittelman (“Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir”) comme Harry Osborn / Hobgoblin, Yuri Lowenthal (“Ben 10: Omniverse”) comme Curt Connors et Nancy Linari (“The Addams Family”) comme tante Mai.

Produit par Marvel Animation, l’équipe créative primée de la série comprend les producteurs exécutifs Alan Fine («Marvel’s The Avengers»), Joe Quesada («Marvel’s Avengers Assemble»), Dan Buckley («Marvel’s Avengers Assemble»), Cort Lane (« Marvel’s Ultimate Spider-Man »), Eric Radomski (« Marvel’s Avengers Assemble ») et Marsha Griffin (« Marvel’s Avengers Assemble »).

