Mary Elizabeth Winstead révèle l’idée de Scott Pilgrim 2

Le film de Scott Pilgrim, l’adaptation de la bande dessinée Edgar Wright, il est devenu une bande culte après sa première en 2010 et les fans rêvent, depuis lors, d’une suite. Et il ne serait pas étrange que cela se produise dans ces moments où nous voyons la deuxième, la troisième ou la quatrième ou même la neuvième partie d’un titre.

L’incroyable Mary Elizabeth Winstead, qui joue Ramona Flowers dans le film, il a sa propre idée d’une suite hypothétique. Dans une interview pour ComicBook sur la première de Birds of Prey, l’actrice a déclaré qu’elle aimerait voir ce qui était arrivé aux personnages 10 ans après les événements du premier film.

Winstead déclare:

«Vous savez quoi, je pense que ce serait formidable. Je serais très curieux de savoir ce qui est arrivé à ces personnages quand ils avaient plus de 30 ans. Je pense donc que ce serait vraiment intéressant. Nous parlons toujours d’une suite quand nous le faisions, mais nous avons toujours imaginé que ce serait comme, un an plus tard. Où sont-ils? Mais je pense qu’il est beaucoup plus fascinant de savoir où ils en seraient 10 ans plus tard. »

Winstead a non seulement une idée pour Scott Pilgrim 2, mais semble vouloir répéter son rôle si une deuxième partie venait à exister, mais, comme le souligne la note de la bande dessinée, il est difficile pour tout le monde de revenir pour une deuxième partie parce que beaucoup de acteurs sont maintenant des superstars.

Les acteurs de Scott Pilgrim vs. Le monde comprend Mary Elizabeth Winstead, Michael Cera, Anna Kendrick, Chris Evans, Brie Larson, Brandon Routh, Aubrey Plaza, Alison Pill, Jason Schwartzman, Johnny Simmons et plusieurs autres noms notables.

