Masahiro Sakurai parle de soins personnels après avoir perdu connaissance dans un gymnase

Personne ne prend le travail plus au sérieux que Masahiro Sakurai, le créateur de Super Smash Bros.Ultimate. Cela implique de nombreux sacrifices … ce que, bien sûr, Sakurai ne recommande pas. À plusieurs reprises, le directeur de Smash Bros. a été infiniment ouvert sur l’état de sa santé, clairement causé par les énormes charges de travail. L’homme est accro à la qualité, ce qui l’a amené à souffrir de certaines maladies physiques telles que la tendinite, mais Il a maintenant révélé qu’il avait subi un accident pendant l’exercice.

Dans sa chronique dans Weekly Famitsu, traduite par Kotaku, le bon Sakurai a dit que Il s’est évanoui à l’intérieur d’un gymnase en raison de son manque d’hydratation, de son extrême épuisement et de sa mauvaise condition physique:

“L’autre jour après être allé au gymnase pour la première fois depuis longtemps, Je me suis évanoui dans la salle de bain, j’ai perdu connaissance pendant quelques secondes et, par conséquent, je suis tombé. Cette mauvaise situation était la combinaison d’être fatigué et déshydraté, et c’est très dangereux et je devrais faire attention », a-t-il expliqué.

Bien qu’il soit admirable que Sakurai aime les sacrifices, afin de fournir la meilleure qualité aux fans de Super Smash Bros.Ultimate, il ne recommande bien sûr pas de mettre la santé avant le travail. “Faire de l’exercice est une douleur, mais c’est certainement important”, a déclaré Sakurai. “La santé a le plus grand précédent sur tout le reste.”

L’état de santé de Sakurai peut rouvrir le débat sur l’autodestruction et la dépendance au travail, nous faisant oublier notre propre bien-être. Il vaudra la peine? Mieux vaut prendre des vacances. Soit dit en passant, Sakurai souffre également de problèmes d’estomac et a même dû utiliser une souris spéciale pour cliquer sans la faire souffrir.

