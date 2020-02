Mase appelle Diddy pour l’avoir “asservi” avec un contrat “horrible”

Il y a une faille dans la famille Bad Boy.

Quelques jours à peine après que Sean «Diddy» Combs ait critiqué les Grammys pour manque de respect à la musique noire, Mase s’est rendu sur Instagram pour faire exploser son ancien patron de label pour ses pratiques commerciales «horribles». Dans une longue publication sur Instagram, Mase a dénoncé Puff pour l’avoir «volé et terni» en prenant sa publication en échange de «cacahuètes» et en ne la lui revendant pas.

Mase a posté une photo de Meek Mill qui a appelé “différents hommes de race” pour avoir signé de jeunes artistes noirs à des “contrats d’esclaves” avant de prendre Diddy à la charge d’être un hypocrite et “d’asservir” ses propres artistes avec des accords déloyaux.

«@Diddy, j’ai entendu votre discours #Grammy sur la façon dont vous êtes maintenant pour l’artiste et sur la façon dont l’artiste doit reprendre le contrôle. Je serai donc le premier à prendre cette initiative », a-t-il commencé. «De plus, avant de demander aux autres ethnies de nous faire du bien, nous devons mieux nous faire en tant que Noirs. Surtout les créateurs. “

Il prétend que Diddy possède toujours sa publication d’il y a 24 ans, pour laquelle il lui a payé 20 000 $. «Je vous ai entendu haut et fort quand vous avez dit que vous êtes maintenant pour l’artiste et que ma réponse est que si vous voulez voir le changement, vous pouvez faire un changement aujourd’hui en commençant par vous-même. Vos pratiques commerciales passées ont sciemment continué à affamer délibérément votre artiste et ont été extrêmement injustes envers le même artiste qui vous a aidé à obtenir cet Icon Award sur l’emblématique étiquette Badboy. Par exemple, vous avez toujours obtenu ma publication d’il y a 24 ans dans laquelle vous m’avez donné 20 000 $. Ce qui me fait ne jamais vouloir travailler avec vous comme aucun artiste ne le saurait après que quelqu’un sache que quelqu’un vous vole et ternit votre nom quand vous ne voulez pas vous conformer à son horrible modèle commercial. “

Malgré ses griefs, il a dit qu’il avait été «forcé» de jouer avec Diddy au fil des ans. “Cependant, les gens demandent toujours ce qui se passe avec Mase? Je serais donc obligé de continuer à jouer pour ne pas avoir l’air fou quand je recevais des cacahuètes et le vol continuerait. Tant de grands moments et des vies de gens en musique ont été perdus. Mais encore une fois, j’ai roulé avec vous face à la mort sans broncher et vous ne feriez toujours pas bien. Je n’ai jamais rien dit parce que je voulais attendre d’être en bonne santé financière pour pouvoir m’assurer que je m’occupais de cela d’un endroit pur et non par dépit. »

Mase dit qu’il a offert à Diddy 2 millions de dollars pour racheter sa publication, mais Diddy a refusé à moins qu’il ne soit disposé à égaler une offre plus élevée. “Pour ajouter l’insulte, u continue de crier excellence et amour noirs mais je sais que l’amour n’est pas gratuit. J’ai donc offert 2 millions d’euros en espèces il y a quelques jours à peine pour me revendre mon édition (en tant que son plus grand artiste vivant) qui me montre toujours du respect pour moi, me donnant une opportunité à 19 ans. Votre réponse a été que si je pouvais égaler ce que le GUERRIER EUROPEEN lui offrait, ce serait le seul moyen de le récupérer. Sinon, je peux attendre d’avoir 50 ans et cela me reviendra à partir de 19 ans. Vous l’avez acheté pour environ 20 000 $ et je vous ai offert 2 millions en espèces. »

Il a ajouté: «Ce n’est pas du tout l’excellence noire. Quand notre propre race nous asservit. S’il s’agit de notre possession, il ne peut pas s’agir de notre propriété mutuelle. Ne vous cachez plus derrière l’amour. U CHANGÉ? RENDRE À L’ARTISTE LEUR $$$. Ils peuvent donc prendre soin de leur famille. »

La publication intervient quelques jours seulement après que Mase, avec Faith Evans, Carl Thomas et Lil ’Kim, s’est produite dans le cadre d’un hommage à Diddy à la Recording Academy et au gala pré-Grammy de Clive Davis à Beverly Hills le week-end dernier. Diddy a remercié Mase, ainsi que le reste de la liste Bad Boy, lors de son discours d’acceptation. Il a également mis les Grammys sur le souffle pour ne pas respecter le hip-hop et la musique noire. «À vrai dire, le hip-hop n’a jamais été respecté par les Grammys. La musique noire n’a jamais été respectée par les Grammys au point où elle devrait l’être », a-t-il déclaré.

Mase n’est pas le premier signataire de Bad Boy à dénoncer les pratiques commerciales de Diddy. Aubrey O’Day a également affirmé que Danity Kane n’a jamais été rémunérée de manière équitable. “Ce n’était même pas de l’argent parce que nous n’en faisons jamais”, a-t-elle déclaré à MTV News en 2015. “Nous avons deux albums de platine [and] a rapporté plus d’un million de dollars lors de la tournée Back To Basics de Christina Aguilera… Nous sommes sortis de cette tournée avec 15 000 $ de dettes et avons rapporté des millions.