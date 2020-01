Mase appelle Diddy pour l’avoir «volé» et «terni son nom»

Bien que les rappeurs Mase et Sean Combs alias Diddy soient apparus comme des voleurs pendant des décennies, Mase a récemment révélé que cette hypothèse était tout sauf vraie. Le 26 janvier 2020, Diddy a assisté aux Grammy Awards. Pendant son séjour, il a prononcé un discours qui a abordé une multitude de questions. Il a partagé qu’il devait y avoir plus de diversité dans l’industrie de la musique. Il a également souligné le manque de respect que l’industrie a pour le genre hip-hop. En outre, le magnat a appelé à un meilleur sens de la transparence parmi les artistes.

Bien que le discours ait été bien accueilli par de nombreuses personnes, Mase semblait s’en offusquer personnellement. Non pas parce que l’artiste “What You Want” n’était pas d’accord avec ce que disait Diddy, mais parce qu’il pensait que l’artiste “Last Night” ne pratiquait pas ce qu’il prêchait. Le rappeur faisait auparavant partie du label de Diddy, Bad Boy Records, et les fans supposaient qu’ils avaient une bonne relation. Les artistes ont même collaboré à la chanson «Can’t Nobody Hold Me Down», mais il semble que Mase ait de sérieux problèmes avec leur relation professionnelle.

Mase appelle Diddy sur Instagram

Le 31 janvier 2020, Mase s’est rendu sur sa page Instagram pour exprimer publiquement ses griefs à propos de Diddy. “Je vous ai entendu haut et fort quand vous avez dit que vous étiez maintenant pour l’artiste et que ma réponse est que si vous voulez voir le changement, vous pouvez faire un changement aujourd’hui en commençant par vous-même”, a commencé le rappeur, citant le discours de Diddy à la Grammy. Il a continué à partager les façons dont il estimait que Diddy lui avait fait du tort et à sa carrière dans le passé. Il a partagé qu’il avait l’impression d’avoir été volé et rémunéré injustement pour le travail qu’il avait produit pour Diddy.

«Vos pratiques commerciales passées ont sciemment continué à affamer délibérément votre artiste et ont été extrêmement injustes envers le même artiste qui vous a aidé à obtenir cet Icon Award sur l’emblématique label Badboy. Par exemple, vous avez toujours obtenu ma publication d’il y a 24 ans dans laquelle vous m’avez donné 20 000 $. Ce qui me fait ne jamais vouloir travailler sans que n’importe quel artiste ne sache pas après que quelqu’un vous vole et ternit votre nom quand vous ne voulez pas vous conformer à son horrible modèle commercial », a écrit Mase à propos du magnat.

Mase a tenté de racheter sa publication

Le rappeur a continué en disant que récemment, il avait essayé de racheter sa publication à Diddy avec un énorme bénéfice pour le multimillionnaire, mais Diddy voulait apparemment plus d’argent. «Je vous ai donc offert 2 millions d’euros en espèces il y a quelques jours à peine pour me revendre mon édition (en tant que son plus grand artiste vivant) qui vous montre toujours du respect pour vous en me donnant une opportunité à 19 ans. Votre réponse a été que si je pouvais égaler ce que le GUERRIER EUROPEEN lui offrait, ce serait le seul moyen de le récupérer. Sinon, je peux attendre d’avoir 50 ans et cela me reviendra à partir de 19 ans. Vous l’avez acheté pour environ 20 000 $ et je vous ai offert 2 millions en espèces », a poursuivi Mase.

Les fans croient que Diddy profite de ses artistes

Enfin, Mase a conclu en exigeant que Diddy fasse mieux à l’avenir. «Plus de cachette derrière« l’amour ». U CHANGÉ? RENDRE À L’ARTISTE LEUR $$$. Ils peuvent donc prendre soin de leur famille », a-t-il déclaré. Bien que la déclaration de Mase ait été un choc pour certaines personnes, la plupart des gens n’étaient pas surpris par les affirmations. En fait, de nombreux fans ont affirmé avoir vu des preuves de la cupidité de Diddy pendant des années. Ils en ont donné de nombreux exemples et les gens semblaient largement se rallier à Mase en la matière.

«Nous avons dit qu’il avait volé ces artistes depuis Making the Band. Mais cela remonte à Craig Mack et nem [sic]. Je suis content que quelqu’un se prononce enfin parce que ce qu’il fait à ces gens n’est pas juste », a déclaré une personne à propos de Diddy sur Instagram. «Il a absolument raison !!! Beaucoup d’artistes Bad Boy ont dit la même chose à propos de Diddy. Il n’a JAMAIS été pour «The People». Il a TOUJOURS été sur le Mighty Dollar. IJS », a ajouté un autre utilisateur d’Instagram, prenant le parti de Mase. Espérons que Diddy et Mase pourront régler cette situation malheureuse. Seul le temps nous dira si Diddy choisit de répondre publiquement.