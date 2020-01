“Mask Off” de Future obtient une résurgence majeure après son apparition dans “Rick & Morty”

Après son inclusion dans un épisode de Rick & Morty du 8 décembre, le smash “Mas Off” de Future a connu une nouvelle vague de streaming, ce qui lui vaut une place de choix dans le Top TV Songs Chart.

Le graphique extrait à la fois les données de chansons et de spectacles et développe un classement basé sur ces données ainsi que sur les ventes et les informations en streaming collectées sur la période qui suit. Pour Future, cela signifie que “Mask Off” a été diffusé 23,87 millions de fois tout en gagnant 2 000 téléchargements numériques, par Nielsen Music, en décembre 2019. Cela marque une bosse majeure depuis le début du morceau il y a deux ans, culminant au n ° 5 sur le Graphique Billboard Hot 100 en mai 2017.

“Mask Off” a continué sur la piste la plus aboutie du futur à ce jour, mais les chiffres indiquent que ce record pourrait bientôt être détruit par sa nouvelle collaboration “Life Is Good” avec Drake.

Ailleurs sur le même graphique, Billie Eilish fait également une apparition au n ° 2 pour son morceau “ilomilo”, qui trouve sa place sur son album When We All Fall Asleep, Where Do We Go?. Après avoir apparu dans le quatrième épisode de la première saison de The L Word: Generation Q, la piste a gagné 1000 téléchargements tout en accumulant 10,1 millions de flux audio.

