‘Mask Singer’ confirme José Mota et complète son équipe de “chercheurs” dans Antena 3

Le nouveau pari de divertissement Atresmedia est déjà en cours. Le groupe de communication avec Fremantle («Got Talent Spain», «Idol Kids») ont déjà terminé les enregistrements de ‘Mask Singer: devinez qui chante’, un format qu’Arturo Valls dirigera et qui atterrira dans notre pays après avoir triomphé dans la moitié du monde. Le programme qui est né en Corée du Sud et qui a gagné une grande popularité aux États-Unis met en vedette un groupe de visages familiers qui passeront sous des costumes pour interpréter des thèmes musicaux connus. L’objectif? Que personne ne découvre sa véritable identité.

José Mota, Ainhoa ​​Arteta, Javier Calvo et Javier Ambrossi, “chercheurs” de “Mask Singer”

Le groupe de communication a déjà confirmé l’identité des quatre visages qui tenteront chaque semaine de découvrir qui est sous chaque costume. Contrairement à d’autres talent-shows, dans ce cas ils recevront le nom de “chercheurs” puisque leur mission sera précisément celle-là, de se renseigner et d’essayer de découvrir le nom des célébrités qui participent au programme. Ainhoa ​​Arteta, Javier Calvo, Javier Ambrossi et José Mota sont les quatre choisis pour intégrer cette équipe. Bien que les noms aient déjà été révélés, ce n’est pas jusqu’à présent qu’Atresmedia a confirmé la liste dans son intégralité.

C’est le groupe des “chercheurs”

De cette façon, Atresmedia a décidé de parier sur quatre visages bien connus de notre pays mais qui seront publiés dans ce rôle dans ‘Mask Singer’. Celui qui a le plus d’expérience en la matière est le la chanteuse Ainhoa ​​Arteta, qui a intégré le jury des deux premières éditions de ‘Prodigies’ à la télévision espagnole. Pour sa part, Javier Calvo et Javier Ambrossi sont libérés dans ce rôle et le font dans une étape de plus dans leur union avec Atresmedia, groupe de communication pour lequel ils produisent la série ‘Veneno’ qui débutera en mars prochain dans Atresplayer Premium. Les créateurs de “The Call” ou “Paquita Salas” lancent désormais un nouveau défi qu’ils partageront avec le comédien José Mota. Après avoir réussi sur le petit écran avec ses formats humoristiques En plus d’avoir fait partie de nombreux films en tant qu’acteur et en tant qu’interprète de tournage, il joue maintenant le rôle de télévision dans l’émission de talent Atresmedia.

