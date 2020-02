Masque Movie Writer embauché – / Film

Se souvenir du MASQUE. film basé sur la figurine Toyline des années 80? Eh bien, cela se produit toujours – et il a trouvé son écrivain. Chris Bremner, qui a co-écrit Bad Boys For Life, vient d’être sélectionné pour écrire le script du film, qui est réalisé par F. Gary Gray. Les détails du complot restent masqués dans le secret, mais il est prudent de supposer que l’histoire impliquera M.A.S.K. (Mobile Armored Strike Kommand) combattant V.E.N.O.M. (Réseau maléfique vicieux de Mayhem).

THR a le scoop sur le M.A.S.K. écrivain. Chris Bremner, qui a écrit Bad Boys For Life, et qui travaille également sur un script pour National Treasure 3, écrira le script du film basé sur la ligne de jouets. J’avoue que j’étais assez jeune pour le M.A.S.K. boom des jouets, je ne me souviens pas en avoir jamais eu ni en avoir joué. Dans cet esprit, tournons-nous vers Wikipedia toujours précis pour en savoir plus sur M.A.S.K .:

MASQUE. a été développé par Kenner Products en 1985, avec une série télévisée animée pour aider au marchandisage de jouets. La série animée a débuté la même année et a duré deux saisons (1985 à 1986). Il s’est concentré principalement sur les jouets sortis lors des deux premières séries de la ligne de jouets. De 1987 à 1988, Kenner a sorti deux autres séries de figurines et de véhicules. Cependant, ces deux dernières séries s’écartaient du thème original de la série de lutte contre le crime et le terrorisme, se concentrant plutôt sur un thème de course.

Fascinant. F. Gary Gray, qui a récemment réalisé le genre de terrible Men In Black: International, est toujours attaché à la réalisation du film. La participation de Gray a été annoncée en avril de l’année dernière. Hasbro possède désormais M.A.S.K., ce qui fait que le projet se situe dans le même univers que Transformers et G.I. Joe. Paramount s’intéresse depuis un certain temps à l’univers cinématographique de Hasbro, mais il a fallu beaucoup de temps pour faire décoller les films non-transfomers. Peut-être que M.A.S.K. sera un grand succès et changera tout cela. Sinon, eh bien, il y a toujours le film Snake Eyes.

Je n’ai pas vraiment d’attachement pour M.A.S.K., mais j’étais un grand fan de Bad Boys For Life, qui était étonnamment meilleur que je pense que quiconque s’y attendait. Dans cet esprit, Bremner est peut-être le bon écrivain pour faire fonctionner ce projet.

