‘MasterChef Junior 7’ ferme les cuisines comme l’édition la moins vue avec un froid de 11,7% en moyenne

La septième édition de «MasterChef Junior» a pris fin, il est donc temps de rapporter et d’analyser comment cela a fonctionné cette saison. Ces livraisons ont eu une nouveauté importante au niveau de la programmation et c’est-à-dire, rompant avec le tonique habituel du programme, a laissé derrière lui une diffusion intensive, à l’exception de sa première semaine, diffusée.

Lu, vainqueur de «Masterchef Junior 7»

‘MasterChef Junior 7’ ferme donc, avec une part moyenne de 11,7% et 1 612 333 spectateurs, ce qui représente une baisse importante par rapport à la sixième édition. De cette façon, il devient l’édition la moins vue et la moins suivie du format. Si on le compare au tour précédent, il perd -3 points de part d’écran et 627 667 milliers de spectateurs.

Minimum inférieur à deux chiffres

Contrairement à ce que la coutume dit, «MasterChef Junior 7» n’a pas quitté son meilleur public pour la fin. L’édition a commencé le 23 décembre avec une part de 13,2%, mais C’était le jour de Noël où il a marqué son apogée de la saison, réunissant 1 942 000 spectateurs et 14,5%, prouvant que les dates de Noël sont son fort. Dès lors, il s’est dégonflé.

Le talent est passé de deux chiffres à deux numéros. Ses pires données d’audience sont venues dans sa quatrième émission, le 10 janvier, alors qu’il n’a pu rassembler que 1 265 000 spectateurs, soit 8,5%. Bien sûr, en finale, il a grimpé de +2,9 points pour atteindre 12,5%, ce qui n’a cependant pas suffi pour devenir l’émission la plus regardée.

Audiences de la septième édition de «MasterChef» dans La 1

Numéro de programme

Date

Spectateurs

Partagez

1

23/12/2019

1 781 000

13,2%

2

25/12/2019

1 942 000

14,5%

3

01/03/2020

1 682 000

12,4%

4

01/10/2020

1 265 000

8,5%

5

17/01/2020

1 349 000

9,6%

6

24/01/2020

1 655 000

12,5%

Demi

Décembre – janvier

1,612,333

11,7%

Prolonger l’émission ne lui convenait pas

‘MasterChef Junior 7’ a vécu ce qui est probablement son édition la plus turbulente. Il a été présenté le 23 décembre devant un concours plein de cinéma. C’est devenu la deuxième option de la nuit car “Beauty and the Beast” a balayé Telecinco avec 21,3%. Dans son passage au mercredi 25 décembre, il est revenu concurrencer le cinéma, seulement que cette fois, il a atteint le leadership, le seul de ses six émissions.

Le problème est venu avec son saut à vendredi, date à laquelle ses émissions ont été diffusées chaque semaine. À cette époque, il a concouru avec la huitième édition de «Votre visage me sonne» dans Antena 3 et «Équipe de recherche» dans laSexta dans les quatre autres épisodes. Telecinco a programmé «Revert to see» coïncidant avec son troisième opus et «My house is yours» dans la suite, tandis que Cuatro a été marqué par le cinéma dans les troisième et quatrième émissions et «Le débat des tentations» dans les cinquième et sixième. Bien que dans le troisième épisode, il ait égalisé à part avec «TCMS», dans le quatrième, il est devenu la troisième option de la nuit et dans le cinquième, il a été relégué à la quatrième place.

L’édition la moins vue de ‘MasterChef Junior’

Deuxième édition consécutive dans laquelle ‘MasterChef Junior’ télécharge ses données. À cette occasion, le fait d’émettre hebdomadairement ne s’est pas senti bien, et c’est que dans sa conception ne lui était pas destiné. La décoration de Noël et le manque de cohérence avec les citations exceptionnelles de cela ont joué un tour sur vous, comme vous pouvez le voir dans les données. En outre, le saut de vendredi ne lui a pas non plus profité, puisque nous sommes confrontés à une journée de moindre consommation audiovisuelle et dans laquelle les chaînes ont déjà lancé leur nouvelle programmation. «MasterChef Junior» est la version la plus faible du format et la façon dont la télévision espagnole l’a programmée n’a fait que l’endommager.

