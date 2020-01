‘Masters of couture’ ouvre sa troisième édition de paris sur la mode durable et avec un casting renommé

‘Masters of couture’ a déjà une date pour rouvrir son atelier. Lundi 27 janvier prochain, la troisième édition du salon des talents de la couture arrive à 22h30 à 13h. avec de nouvelles livraisons où Raquel Sánchez Silva continue de diriger en tant que présentatrice et le jury est à nouveau composé de Lorenzo Caprile, Palomo Espagne et María Escoté.

L’équipe des «Maîtres de la couture» avec Macarena Rey et Toñi Prieto

À cette occasion, Le programme s’engage à promouvoir la mode durable, très cohérent avec les périodes d’urgence climatique. Non seulement ils devront prendre soin des tissus qu’ils choisissent pour chaque test afin de ne pas gaspiller les tissus, mais ils créeront à partir d’éléments qui ne sont plus utiles, comme une courtepointe vintage ou des vêtements donnés. Ce qui est clair, c’est que le niveau a augmenté et la preuve en est les 13 mille candidats qui ont soumis au casting et dont 12 seulement ont obtenu leur place dans l’atelier.

“Nous nous concentrons sur l’utilisation responsable des ustensiles. La mode est l’un des secteurs les plus polluants. Nous voulons qu’ils consomment avec discrétion “, a déclaré Macarena Rey, PDG de Shine Iberia. Raquel Sánchez Silva continue de diriger le programme, bien que, comme l’a expliqué le roi lui-même”Il ne coordonne plus le rythme sur le plateau car les juges sont très à l’aise et ça se voit“La présentatrice a assuré que” je suis très excitée d’être l’ambassadrice, pendant la diffusion, de la mode espagnole “, car elle continuera à porter des vêtements des plus grandes couturières de la scène nationale.

Un casting très particulier

“Avec le casting, vous allez pleurer et rire”, explique Toñi Prieto, directeur du divertissement de RTVE, à propos des apprentis de l’édition. “Les concurrents sont déjà plus retentissants car ils savent à quoi ressemble le programme et cela nous donne une joie supplémentaire”, explique Palomo Spain. “Nous avons beaucoup ri, ils nous ont surpris et ils ont complètement changé ce que nous attendions au début“María Escoté était d’accord avec cette opinion:” Nous avons vu des profils très différents, plus jeunes et plus créatifs. Nous avons apprécié Palomo et moi, c’est vraiment cool, mais Caprile pas tellement“” On nous a présenté des churros en disant que c’était quelque chose de conceptuel “, a expliqué Lorenzo Caprile.

Raquel Sánchez Silva lors de la présentation de la troisième édition de ‘Sewing Masters’

Le casting de la troisième édition est très différent et a des profils qui surprendront le public. Parmi eux, un poids lourd qui travaille comme assistant couturière dans un atelier de robe de mariée, un étudiant chinois diplômé de Vogue qui est en Espagne depuis trois ans et cherche à gagner de l’argent avec la mode, un patineur patronne, un ancien sportif d’élite et une cuisinière de 49 ans qui essaie de se retrouver.

Les 12 stagiaires se battront pour gagner le mannequin d’or, le prix de 50 mille euros en espèces et la formation spécialisée en design de mode au Centre Supérieur de la Mode de l’Université Polytechnique de Madrid. Mais il y a aussi des prix pour le reste, puisque le deuxième classifié sera réalisé avec un diplôme Vogue de stylisme et production de mode, le troisième pourra réaliser un programme de formation “Immersion dans l’industrie de la mode” et dans la conception de motifs et motifs géométriques sur mesure. Le quatrième a également la possibilité de suivre ce même modèle d’entraînement.

De plus, «Masters of sewing» effectuera un croisement avec «Prodigies» et «MasterChef», deux autres formats de Shine Iberia. Nacho Duato, du talent des enfants, participera à l’un des événements, tout en Pepe Rodríguez verra comment les apprentis conçoivent les uniformes d’El Bohío. D’autres visages qui seront dans l’édition sont Adolfo Domínguez, Juan Duyos, Vicky Martín Berrocal, Carolina Adriana Herrera, Arantza Vilas, Ana García-Siñeriz, Massiel, Lola Indigo, Bibiana Fernández et Lovely Pepa.

