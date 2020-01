‘Masters of couture’ présente sa troisième édition le lundi 27 janvier à La 1

L’atelier de mode le plus connu du petit écran rouvre ses portes à la télévision espagnole. La chaîne publique dévoile ce lundi 27 janvier la troisième édition de «Masters of couture», le spectacle de talents sur la couture et la mode que Shine Iberia produit (responsable de toute la franchise ‘MasterChef’ dans notre pays) et que cette fois sera à nouveau présenté par Raquel Sánchez Silva. L’espace revient et le fait pour compléter l’offre de divertissement public qui mène aujourd’hui «OT 2020» le dimanche. Les deux espaces racontent «Néboa» le mercredi »et« Raconte-moi comment ça s’est passé »le jeudi sont les grands atouts avec lesquels TVE tentera de conquérir le public ces premiers mois de l’année.

Raquel Sánchez Silva présente «Masters of couture»

L’espace de Shine Iberia revient et il le fait face à la dernière saison de «Vivre sans permission» aux heures de grande écoute de Telecinco. La série a réussi à dominer sa gamme dans les deux premières livraisons émises mais l’a fait avec une tendance à la baisse puisque dans le deuxième chapitre publié la série n’a pas atteint deux millions de téléspectateurs et 14,1% de part moyenne. De son côté, il doit aussi faire face au cinéma diffusé sur Antena 3, une compétition qui semble moins rude. Le film “Hearts of Steel” proposé ce 20 janvier dans la chaîne d’Atresmedia a réussi à réunir 978 000 spectateurs et 9,3%. Antena 3 pariera-t-elle sur un film plus puissant pour affronter le programme La 1?

Améliorera-t-il les données dans sa troisième édition?

Le programme entame sa troisième étape et il le fait avec Raquel Sánchez Silva en tant que présentateur et avec le même jury que ses deux précédents lots. De cette façon, Lorenzo Caprile, María Escoté et Palomo Espagne seront de nouveau chargés de juger les créations du nouveau groupe de créateurs désireux de conquérir la mode espagnole. L’espace tentera également de retracer les données obtenues à ses étapes précédentes et c’est que ‘Masters of couture 2’ partage en moyenne 11,7% d’écran, perdant -2 points et 451 000 téléspectateurs concernant sa première édition (13,7% et 1 887 000 téléspectateurs).

Va-t-il réussir? Éventuellement tout dépend dans une large mesure de la façon dont ils parviennent à conquérir les nouveaux candidats au public de l’espace. Parmi eux, nous trouverons le vainqueur de ce troisième tour, qui prendra donc le relais de Rosa, une sévillane de 51 ans qui, en plus d’être décoratrice, collabore comme enseignante bénévole pour coudre des mères sans ressources. Elle a été la meilleure du second tour et c’est pour cette raison qu’elle a remporté la victoire tant attendue pour laquelle des milliers de personnes qui se sont présentées aux castings des deux premières éditions et aussi de ce troisième ont combattu.

